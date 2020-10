NYT: Ông Trump có tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc, để làm gì?

Theo báo cáo thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ có tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc, báo The New York Times đưa tin.



Hạ viện Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong

Tổng thống Mỹ Donald Trump.





Theo tin báo đăng, tài khoản này do công ty Trump International Hotels Management LLC kiểm soát, từ năm 2013 đến hết năm 2105 đã trả 188.000 USD tiền thuế ở Trung Quốc.



Ngoài ra, Tổng thống còn có thêm hai tài khoản ở nước ngoài - ở Anh và Ireland.



Tờ báo lưu ý rằng tài khoản của Trump tại các ngân hàng nước ngoài được đăng ký dưới hình thức pháp nhân, vì vậy chúng không xuất hiện trong báo cáo tài chính công khai của người đứng đầu Nhà Trắng. Báo cáo thuế không nêu chi tiết số tiền có thể giao dịch qua các tài khoản ở nước ngoài của ông Trump.



Ông Trump cần tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc để làm gì?



Luật sư Alan Garten của Trump Organization giải thích việc mở tài khoản tại một ngân hàng Trung Quốc là do công ty có kế hoạch kinh doanh tại Trung Quốc và đóng thuế theo quy định của nước sở tại. Ông nói rõ rằng tài khoản này được mở sau khi công ty mở văn phòng tại Trung Quốc "để nghiên cứu tiềm năng ngành kinh doanh khách sạn ở châu Á". Theo Garten, không có thỏa thuận hay giao dịch kinh doanh nào khác diễn ra và văn phòng đã không hoạt động kể từ năm 2015.



Vào cuối tháng 9, báo The New York Times trích dẫn các bản khai thuế đưa tin rằng ông Donald Trump không đóng thuế thu nhập liên bang trong 10 năm. Theo báo này, nhà lãnh đạo Mỹ vào năm 2016, khi trở thành tổng thống, chỉ phải trả 750 USD tiền thuế thu nhập, và năm 2017 cũng chỉ trả số tiền tương tự.

https://danviet.vn/nyt-ong-trump-co-tai-khoan-o-ngan-hang-trung-quoc-de-lam-gi-2020102115515106.htm



Theo Tuấn Anh (Dân Việt/Sputnik)