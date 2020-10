Nhà Trắng "thất thủ" trước Covid-19

Tổng thống Donald Trump có một số triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19 và vẫn tiếp tục làm việc trong lúc được điều trị tại bệnh viện quân y.

Mỹ ghi nhận thêm các ca mắc Covid-19 mới có liên quan đến Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump và vợ mắc Covid-19





Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y Walter Reed ở bang Maryland sau khi bị xác định mắc Covid-19 hôm 2-10. Bác sĩ của ông Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng được cho dùng thuốc kháng virus Remdesivir và không cần thở ôxy. Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hồi tháng 5 đã cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc Remdesivir sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện hồi phục nhanh hơn.



Theo Nhà Trắng, ông Trump có một số triệu chứng nhẹ của bệnh và vẫn tiếp tục làm việc trong lúc được điều trị. Dù vậy, theo trang Bloomberg, việc nhập viện của nhà lãnh đạo Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng của ông có thể nghiêm trọng hơn. Đài CNN dẫn lời một cố vấn của ông Trump cho biết nhà lãnh đạo này rất mệt mỏi và gặp chút vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên, hiện chưa có chuyện Tổng thống Donald Trump chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Mike Pence - theo phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah.





Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện công bố đề cử bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao tại Nhà Trắng hôm 26-9 Ảnh: REUTERS





Trong lúc này, ngày càng có nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị xoay quanh việc ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra Covid-19, trong đó mới nhất là ông Bill Stepien (người quản lý chiến dịch tái tranh cử của ông Trump), bà Kellyanne Conway (cựu cố vấn của ông Trump) và 2 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Lee và Thom Tillis. Đáng chú ý, 2 thượng nghị sĩ trên và bà Conway có mặt tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 26-9, nơi ông Trump thông báo đề cử bà Amy Coney Barrett ngồi vào chiếc ghế thẩm phán Tòa án Tối cao đang để trống. Ngay cả thẩm phán Barrett đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu năm nay nhưng sau đó đã hồi phục.



Tổng thống Trump đã mời hơn 150 quan khách tham dự buổi lễ do ông chủ trì nói trên, trong đó có nhiều quan chức chính quyền, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa… Vấn đề là không nhiều người đeo khẩu trang tại sự kiện này. Theo báo The Washington Post, nhiều người tự tin rằng Covid-19 không thể xâm nhập nơi được cho là an toàn như Nhà Trắng. Khách mời sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính có thể tham dự sự kiện mà không cần đeo khẩu trang.



Sự yên tâm này biến mất 5 ngày sau đó khi Nhà Trắng liên tục thông báo các ca mắc Covid-19 mới, trong đó có Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, cố vấn cấp cao Hope Hicks… Ngoài ra, ít nhất 3 phóng viên phụ trách Nhà Trắng và một nhân viên Nhà Trắng làm việc với giới truyền thông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hôm 2-10. Tờ The Washington Post nhận định những gì xảy ra cho thấy Nhà Trắng giờ đây là một điểm nóng về Covid-19.



Trong số phóng viên mới bị mắc Covid-19 có ông Michael Sear của tờ The New York Times. Ông Sear cho biết có đến Nhà Trắng ngày 26-9 nhưng không đưa tin về buổi lễ trên. Sau đó, ông tham gia nhóm phóng viên đưa tin về cuộc tuần hành tranh cử của ông Trump tại bang Pennsylvania vào đêm 26-9 (giờ địa phương) và có đi trên chiếc Không lực một.



Phóng viên này thừa nhận không chắc mình bị nhiễm bệnh từ ai hoặc khi nào nhưng cho rằng Nhà Trắng lẽ ra nên thực hiện những khuyến nghị được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói đến từ nhiều tháng trước (yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế quy mô các đám đông…) để giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, ông Thomas R. Frieden, cựu Giám đốc CDC, cảnh báo vụ việc là lời nhắc nhở rằng Covid-19 là mối đe dọa đang tiếp diễn và có thể xảy ra với bất kỳ người nào tại Mỹ, nơi ghi nhận hơn 7,5 triệu ca mắc và 213.000 trường hợp tử vong cho đến giờ.



Ông Biden trở lại cuộc đua



Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm 2-10 đến bang chiến trường Michigan để tiếp tục vận động tranh cử sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phát biểu tại một sự kiện ở TP Grand Rapids, ông Biden kêu gọi tất cả người Mỹ đeo khẩu trang để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Theo Reuters, ứng viên này còn ngầm chỉ trích Tổng thống Donald Trump coi thường sự chết chóc của virus SARS-CoV-2 khi thường xuyên không đeo khẩu trang và tổ chức các cuộc vận động tranh cử lớn mà không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.



Cùng ngày, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ông Bill Stepien, cho biết tất cả sự kiện được công bố trước đó có sự tham gia của ông chủ Nhà Trắng sẽ bị tạm hoãn hoặc tiến hành trực tuyến trong thời gian tới. Dù vậy, Phó Tổng thống Mike Pence vẫn tiếp tục kế hoạch vận động tranh cử sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Việc nhà lãnh đạo Mỹ đang trải qua các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ, buộc phải rời "đường đua" vô thời hạn có thể củng cố thông điệp của ông Biden về phản ứng thất bại của Tổng thống Trump đối với đại dịch Covid-19 và làm suy yếu lập luận rằng đại dịch này sắp kết thúc. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cử tri tin tưởng ông Biden có thể xử lý Covid-19 tốt hơn Tổng thống Trump.



Dù vậy, ông Elliott Brennan, chuyên gia tại Trường ĐH Sydney (Úc), nhận định việc ông Trump không thể tổ chức các cuộc tuần hành tranh cử trong ít nhất 2 tuần tới có thể tác động không đáng kể đến kết quả cuộc bầu cử bởi nhiều triệu người đã bỏ phiếu sớm trong lúc số lượng cử tri còn do dự không nhiều. Phạm Nghĩa



Theo Hoàng Phương (NLĐO)