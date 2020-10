Lộ diện chủ nhân giải Nobel Y học 2020

Mùa giải Nobel 2020 đã chính thức khởi động với lễ công bố giải Nobel Y học vào lúc 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) hôm 5-10 ở Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska - Thụy Điển.





Giải thưởng danh giá năm nay được trao cho 3 nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice vì những phát hiện tinh tế dẫn đến việc xác định một loại virus mới, virus Viêm gan C.



Ông Harvey J. Alter là nhà khoa học người Mỹ tại Viện Y tế Quốc gia (NIH), ông Michael Houghton là nhà khoa học người Anh làm việc tại Trường ĐH Alberta (Canada). Người thứ 3 là Charles M. Rice, chuyên gia về virus học người Mỹ tại Trường ĐH Rockefeller.



Theo Ủy ban Nobel, cả 3 được vinh danh vì đóng góp mang tính quyết định trong cuộc chiến chống lại bệnh viêm gan lây truyền qua đường máu, một vấn đề sức khỏe toàn cầu gây ra xơ gan và ung thư gan giai đoạn cuối.



Các nghiên cứu về bệnh viêm gan do truyền máu của nhà khoa học Harvey J. Alter đã chứng minh rằng một loại virus không xác định là nguyên nhân phổ biến của bệnh viêm gan mãn tính. Trong khi đó, ông Michael Houghton đã sử dụng chiến lược chưa được thử nghiệm để phân lập bộ gien của virus viêm gan C. Nhà khoa học Charles M. Rice đã cung cấp bằng chứng cuối cùng cho thấy chỉ riêng virus viêm gan C có thể gây ra bệnh viêm gan.



Phát hiện của các nhà khoa học giành giải Nobel Y học năm 2020 giúp làm rõ đươc nguyên nhân những ca bệnh viêm gan mạn tính, mở ra khả năng xét nghiệm máu và phát triển thuốc điều trị giúp cứu sống hàng triệu người.



Thông báo của Ủy ban Nobel cho rằng nhờ những phát hiện của các nhà khoa học, các bộ xét nghiệm máu độ nhạy cao tìm virus đã được phổ biến, góp phần đẩy lùi viêm gan ở nhiều nơi trên thế giới, cải thiện đáng kể sức khỏe toàn cầu. Phát hiện của 3 nhà khoa học cũng giúp phát triển nhanh chóng các loại thuốc kháng virus chống viêm gan C. Lần đầu tiên trong lịch sử, căn bệnh này có thể được chữa khỏi, làm tăng hy vọng xóa sổ viêm gan C trên thế giới.

Giải thưởng Nobel y học mang ý nghĩa đặc biệt trong năm nay do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nêu bật tầm quan trọng của nghiên cứu y học đối với các xã hội và nền kinh tế trên toàn thế giới.



Giải thưởng danh giá đi kèm với huy chương vàng và số tiền thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD).



Hồi năm ngoái, nhà khoa học người Anh Peter Ratcliffe, hai nhà khoa học người Mỹ William Kaelin và Gregg Semenza cùng nhận giải Nobel y học vì những phát hiện của họ liên quan đến cơ chế cảm nhận và thích ứng của tế bào đối với hàm lượng oxy.



Theo sau giải Nobel Y sinh, giải Nobel Vật lý và Nobel Hóa học sẽ được trao lần lượt trong các ngày 6 và 7-10. Tiếp đến là giải Nobel văn chương và Nobel Hòa Bình sẽ được công bố trong ngày 8 và 9-10. Cuối cùng là giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào ngày 12-10.

Theo Xuân Mai (NLĐO, AP)