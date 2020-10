Làm ăn ở Trung Quốc: 'Ông lớn' được chia phần chính là Joe Biden

Tony Bobulinski, một người tự nhận là "đối tác làm ăn cũ" của nhà Biden, ngày 22-10 đã lên tiếng khẳng định "ông lớn" được nhắc trong các email chia chác lợi nhuận ở Trung Quốc chính là Joe Biden - ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.



Sau Ukraine, New York Post tiếp tục phanh phui chuyện làm ăn của nhà Biden ở Trung Quốc. Trong ảnh: Ảnh bìa của New York Post ngày 22-10 - Ảnh chụp màn hình





Trong tuyên bố được gởi tới báo New York Post ngày 22-10, Bobulinski khẳng định mọi thông tin ông nêu ra là "chính xác và đúng sự thật", nhấn mạnh đây không phải là "một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch nào".



Cựu quân nhân Mỹ xác nhận đã được hai ủy ban của Thượng viện yêu cầu cung cấp tất cả tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh của ông với gia đình Biden cùng các tài liệu khác. Ông cũng khẳng định là một trong những người đã nhận được email đề ngày 13-5-2017 mà tờ New York Post công bố hồi tuần trước.



Nội dung email bàn bạc việc chia phần cho 6 người, trong đó "20 cho H" và "10 do H nắm giữ giùm ông lớn". H ở đây được cho là Hunter Biden. Chuyện chia phần làm ăn ở Trung Quốc liên quan Công ty CEFC China Energy. Tập đoàn này đã tuyên bố phá sản hồi tháng 3-2020.



"Những gì tôi đang phác thảo là sự thật. Tôi biết đó là sự thật bởi vì chính tôi đã trải qua. Tôi là giám đốc điều hành (CEO) của Sinohawk Holdings, một liên doanh giữa CEFC và gia đình Biden", Bobulinski nhấn mạnh.



"Tôi được James Gilliar và Hunter Biden đưa vào công ty để làm CEO của Sinohawk. Ông lớn được nhắc trong email đề ngày 13-5-2017 được công bố rộng rãi mấy ngày qua chính là Joe Biden. Chữ JB khác được nhắc đến trong email đó là Jim Biden, em trai của ông ta", cựu quân nhân Mỹ khẳng định.



Theo tờ New York Post, Hunter đã cùng cha tới Trung Quốc trên chiếc Không lực Hai và nhận được một cam kết cho vay trị giá 1,5 tỉ USD từ một ngân hàng do Nhà nước Trung Quốc kiểm soát.



New York Post không nêu rõ chuyện này xảy ra vào lúc nào, nhưng việc sử dụng chuyên cơ Không lực Hai cho thấy nó xảy ra lúc ông Biden đang là phó tổng thống của chính quyền Barack Obama.



"Tôi đã kịp nhận ra người Trung Quốc không thực sự tập trung vào chuyện lời lỗ. Họ xem đây là một khoản đầu tư mang tính chính trị hoặc gây ảnh hưởng - ông Bobulinski cho biết tiếp - Hunter muốn sử dụng công ty như một con heo đất của riêng anh ta bằng cách rút tiền ra khỏi công ty ngay khi tiền được người Trung Quốc chuyển vào.



Nhà Biden đã qua mặt tôi và được người Trung Quốc trả hàng triệu đôla, mặc dù họ nói với tôi rằng họ chưa và sẽ không làm điều đó với đối tác của họ. Tôi không có động cơ chính trị nào để che giấu. Rõ ràng, nhà Biden đã tận dụng triệt để cái tên Biden để kiếm hàng triệu đôla từ các tổ chức nước ngoài, kể cả những thực thể của Trung Quốc".





Tony Bobulinski xuất thân từ một gia đình có truyền thống binh nghiệp, phục vụ nhiều năm liên tục trong quân đội Mỹ. Các chi tiết này được ông nêu đậm trong tuyên bố gởi tới báo New York Post - Ảnh chụp màn hình



Cựu đối tác làm ăn của nhà Biden cho biết Hunter có thói quen gọi cha mình là "ông lớn" hoặc "chủ tịch", đồng thời luôn miệng gợi ý nên hỏi "ông lớn" phê duyệt hoặc cho lời khuyên các thương vụ đang thảo luận.



"Phó tổng thống Biden từng nói với người khác là ông chưa bao giờ thảo luận chuyện làm ăn với con trai. Nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Đó không chỉ là việc của Hunter Biden. Họ dường như đặt cược cả tên tuổi dòng họ vào đó", ông Bobulinski nhấn mạnh.



Trước khi bài viết của New York Post được đăng, đương kim Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ điều tra chuyện làm ăn của cha con Biden. Ông mô tả đây là "một vụ tham nhũng lớn" và người Mỹ phải được biết chuyện gì đã xảy ra trước ngày bầu cử.



Đáp lại các thông tin của New York Post, ứng viên Joe Biden đã phá vỡ im lặng vào ngày 21-10, nhấn mạnh những gì xảy ra vài ngày qua "chỉ là các nỗ lực cuối cùng của chiến dịch tranh cử Trump hòng bôi nhọ cha con tôi".



Rudy Giuliani - luật sư riêng của ông Trump và cũng là người cung cấp các email cho báo New York Post - tuyên bố sẽ còn nhiều thứ từ ổ cứng của Hunter sắp sửa được công bố.



Không chỉ chuyện làm ăn ở Ukraine và Trung Quốc, một số tin nhắn giữa cha con Biden và hình ảnh trẻ vị thành niên được tìm thấy trong laptop được cho là của Hunter đã được ông Giuliani tập hợp và trình báo với cảnh sát bang Delaware, bang nhà của ông Biden.





Trước đó, cũng chính New York Post đã công bố bài viết khui chuyện làm ăn của nhà Biden ở Ukraine.



Nội dung xoáy vào chuyện Hunter gia nhập ban quản trị Burisma, một tập đoàn năng lượng của Ukraine, năm 2014. Thời điểm này ông Biden vẫn còn là phó tổng thống Mỹ. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong ngành năng lượng, Hunter vẫn được hưởng mức lương cao ngất ngưởng.



New York Post cũng xoáy vào chuyện ông Biden gây sức ép sa thải tổng công tố viên Ukraine, điều mà phe ủng hộ Trump cho là để bảo vệ con trai vì vị tổng công tố viên này sắp sửa mở một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Burisma.



