Hộ chiếu New Zealand được xếp quyền lực nhất thế giới 2020

Hộ chiếu của New Zealand được xếp hạng quyền lực nhất năm nay. Trong khi đó, hộ chiếu của Mỹ xếp hạng 21.



Hộ chiếu của New Zealand được xếp hạng quyền lực nhất thế giới năm nay trên trang Passport Index - Ảnh chụp màn hình





Trong bảng xếp hạng mới nhất của trang Passport Index được công bố hôm nay (5-10), hộ chiếu của New Zealand đã được chọn là hộ chiếu "quyền lực nhất" thế giới năm nay.



Giữa bối cảnh bị hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, nhật báo New Zealand Herald bình luận đây là giây phút "vừa đắng vừa ngọt" với người dân xứ sở kiwi khi hộ chiếu của họ đứng đầu bảng xếp hạng trên..



Trang Passport Index xếp hạng hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, dựa trên việc hộ chiếu của họ đã được bao nhiêu quốc gia cấp quyền đến miễn thị thực hoặc cho phép khách làm thủ tục ngay khi đến.



Theo số liệu được Passport Index cung cấp, với cuốn hộ chiếu của mình, công dân New Zealand có thể nhập cảnh tại 129 quốc gia/vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực (visa-free), hoặc làm thị thực ngay tại điểm đến (visa on arrival, tức không phải xin thị thực trước).





Hộ chiếu của New Zealand - Ảnh: Getty Images





Theo sau New Zealand là các nước Đức, Áo, Luxembourg, Thụy Sĩ, Ireland, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc đồng hạng hai với số quốc gia/vùng lãnh thổ cho phép nhập cảnh như trên là 128.



Trong khi đó, hộ chiếu của Việt Nam được xếp hạng thứ 63, với 47 điểm, tương ứng với việc miễn thị thực hoặc làm thị thực tại điểm đến ở 47 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.



Đáng chú ý, Mỹ vắng mặt trong top 10. Nước Mỹ được xếp đồng hạng 21 cùng với Malaysia, với việc được miễn thị thực khi tới 52 quốc gia và làm thị thực tại điểm đến với 40 địa điểm.



Ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng của Passport Index là Afghanistan và Iraq, đồng hạng 75, với số quốc gia cho phép miễn thị thực/làm thị thực tại điểm đến là 31. Trên họ là Syria (34 điểm), Somalia (35 điểm) và Yemen (36 điểm).

Theo BÌNH AN (TTO)