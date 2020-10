Hàn Quốc họp khẩn, phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un

Hàn Quốc họp khẩn để phân tích thông điệp của ông Kim Jong-un trong lễ duyệt binh ngày 10.10, trong đó Triều Tiên công bố tên lửa mới.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ duyệt binh ngày 10.10. Ảnh: KCNA



Ngày 11.10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp của ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), dưới sự chủ trì của Giám đốc An ninh Quốc gia Suh Hoon và với sự tham gia của các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu khác, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Thống nhất.



Theo Yonhap, cuộc họp đã phân tích thông điệp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu tại cuộc duyệt binh của Triều Tiên ngày 10.10 và nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận liên Triều hiện có cần được tôn trọng để ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang tái diễn trên bán đảo.



“Các hiệp định giữa hai miền Nam - Bắc nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ vũ trang song phương và chiến tranh cần được duy trì bằng bất cứ giá nào" - tuyên bố báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.



Trong bài phát biểu tại cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao Động, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, khi quân đội nước này phô diễn ICBM mới và tên lửa đạn đạo phóng ngầm (SLBM).



"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh răn đe chiến tranh, các phương tiện tự vệ chính đáng, để ngăn chặn và kiểm soát tất cả các âm mưu nguy hiểm và các hành động đe dọa của các thế lực thù địch, bao gồm cả mối đe dọa hạt nhân đang hiện hữu và ngày càng trầm trọng hơn" - ông Kim Jong-un nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động răn đe chiến tranh (thường để chỉ răn đe hạt nhân) hoàn toàn là để tự vệ, và sẽ không bao giờ bị lạm dụng hoặc sử dụng như một phương tiện để tấn công phủ đầu.



"Nhưng nếu bất kỳ lực lượng nào xâm phạm an ninh của quốc gia chúng tôi và cố tình sử dụng vũ lực quân sự chống lại chúng tôi, tôi sẽ huy động tất cả sức mạnh phản công hùng hậu nhất để trừng phạt họ” - ông Kim Jong-un nói thêm, nhưng không đề cập đến Mỹ trong bài phát biểu.



Sau bài diễn văn, hàng loạt vũ khí chiến lược, trong đó có ICBM mới, đã được duyệt binh. Triều Tiên được cho là có 3 loại ICBM gồm: Hwasong-13, Hwasong-14 và Hwasong-15. Cho tới nay, Hwasong-15 là phiên bản tiên tiến nhất với tầm bắn ước tính 12.874km.



ICBM mới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 10.10. Ảnh: KCTV



Theo các quan chức và các chuyên gia, tên lửa liên lục địa mới của Triều Tiên dài hơn Hwasong-15, và như vậy có khả năng bay xa hơn. Tuy nhiên, ICBM mới dường như không mang nhiều đầu đạn mà Triều Tiên đang nghiên cứu phát triển, do phần trước của nó tương đối nhọn, trong khi theo các chuyên gia, để chứa nhiều đầu đạn, nó cần phải tròn hơn.



Cũng trong cuộc duyệt binh, Triều Tiên còn ra mắt tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới, được đặt tên là Pukguksong-4.



Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia tiếp tục phân tích ý nghĩa chiến lược của các hệ thống vũ khí mới được Triều Tiên công bố và các chi tiết cụ thể.



Hàn Quốc lưu ý rằng, ông Kim Jong-un bày tỏ hy vọng về một ngày hai miền Triều Tiên sẽ "chung tay" sau khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc.



Theo các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia hiểu, thông điệp của ông Kim Jong-un phản ánh quan điểm của Bình Nhưỡng rằng, nước này sẽ tìm cách khôi phục quan hệ liên Triều ngay khi có các điều kiện thích hợp. Hàn Quốc nhất trí rằng các cơ quan hữu quan sẽ giải quyết vấn đề trên một lập trường phối hợp.



Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ "thất vọng" khi Triều Tiên tiếp tục ưu tiên phát triển vũ khí, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa.



Quan chức giấu tên cho hay Mỹ vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận phi hạt nhân hóa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào tháng 6.2018.



John Supple, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết Mỹ đang phân tích diễn biến này với sự tham vấn của các đồng minh Châu Á.



Theo SONG MINH (LĐO)