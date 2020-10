FBI vào cuộc điều tra xì-căng-đan nhà Biden

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang xem xét các email được cho là mô tả hoạt động của ông Joe Biden và con trai Hunter Biden có liên quan đến một hoạt động tình báo nước ngoài hay không.





Các email trên được tìm thấy trong một chiếc máy tính xách tay tại một cửa hàng ở bang Delaware. FBI thu giữ được laptop và một ổ đĩa cứng nhờ trát của tòa nhưng từ chối bình luận về vụ việc.



Trước đó, tờ New York Post đã công bố một loạt bài báo dựa trên các email họ nhận được từ luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump. Theo đó, số email được cho là tiết lộ việc ông Hunter đã đề nghị giới thiệu cha mình, ông Biden, với một cố vấn hàng đầu của Công ty khí đốt tự nhiên Burisma Holdings (Ukraine). Bài báo nói rằng cựu Phó Tổng thống Biden đã gặp cố vấn Vadym Pozharskyi của công ty này vào tháng 4-2015 tại Washington.



Đáp lại, chiến dịch của ông Biden khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy cuộc gặp đã diễn ra. Trong một thông báo, ông George Mesires, luật sư của ông Hunter, nói: "Chúng tôi chắc chắn không thể xác nhận bất kỳ điều gì ông Giuliani cung cấp cho tờ New York Post. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng cuộc gặp trên chưa từng diễn ra".



Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden. Ảnh: AP



Theo tờ Politico, bác bỏ thông tin của tờ New York Post, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden, Andrew Bates, cho biết họ đã xem xét lịch trình chính thức của ông Biden từ thời điểm đó và không có cuộc họp nào như tờ New York Post cáo buộc.



Nhiều câu hỏi được đặt ra về cách tờ New York Post thu thập email và các thông tin khác. Tờ báo này cho biết email được tìm thấy trên một chiếc laptop ở cửa hàng sửa chữa tại bang Delaware hồi tháng 4-2019. Vì chủ laptop không đến nhận lại nên chủ cửa hàng đã mở chiếc laptop ra xem các tài liệu cá nhân.



Tờ New York Post cho biết chủ cửa hàng, tên là Mac Isaac, đã gọi cho FBI và một cộng sự của ông Giuliani. Ông Isaac tin rằng chiếc máy tính xách tay nằm trong số các thiết bị do ông Hunter để lại vì một nhãn dán trên máy tính xách tay có tên Beau Biden Foundation, một tổ chức từ thiện mang tên con trai quá cố của ông Biden.



Nhiều người bình luận rằng việc ông Hunter bỏ lại chiếc laptop chứa đầy các thông tin bất lợi tại một cửa hàng sửa chữa thật khó tin. Một số người suy đoán các email trên có lẽ bị đánh cắp từ tài khoản của ông Hunter rồi để vào trong laptop để hợp lý hóa việc các thông tin bị công bố.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)