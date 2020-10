Cử tri Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho Trump hay Biden?

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, những cử tri gốc Việt ở Mỹ cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm nay được quan tâm chưa từng có, từ bàn luận trực tiếp đến xuống đường ủng hộ.









Ban đầu tôi nghĩ lá phiếu của mình sẽ chẳng giúp thay đổi điều gì, nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu mình không đi bầu, người mình ủng hộ thua trong gang tấc thì tôi sẽ hối hận. Tôi sẽ đi bầu và thuyết phục cả ba tôi cũng làm như vậy. NGỌC NGUYỄN (Texas)





Tỉ lệ theo dõi tin tức về cuộc bầu cử, các phiên tranh luận của tổng thống, phó tổng thống qua báo đài, YouTube cũng nhiều hơn, một phần là do dịch COVID-19 nên người Mỹ ở nhà nhiều.



Chọn lựa đa dạng



Về cơ bản, đa số đều cảm thấy đây là một kỳ bầu cử "rất khác" và mình cần tham gia. Ngọc Nguyễn (26 tuổi) ở Austin, Texas, chia sẻ: "Hàng xóm của tôi hầu như nhà nào cũng treo cờ Mỹ cùng banner, bảng tên ủng hộ ứng viên tổng thống và liên danh mà họ ủng hộ trong sân, trên xe hơi".



Ngoài ra, cũng như các cộng đồng khác, người gốc Việt cũng tổ chức các sự kiện như tuần hành ủng hộ ông Biden hoặc ông Trump.



Tại Houston, cộng đồng người gốc Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Joe Biden không ít lần xuất hiện ở cùng Trung tâm thương mại Hong Kong 4 và tuần hành hòa bình.



Đến Mỹ năm 2008 khi 14 tuổi, Ngọc đủ điều kiện đi bầu từ cách đây 5 năm; tuy nhiên, ở kỳ bầu cử năm 2016, Ngọc đã không đưa ra sự lựa chọn của mình. Năm nay, ngược lại, gia đình và họ hàng của cô đều quan tâm và quyết định tham gia bỏ phiếu cho ông Trump.



Dành là phiếu cho ông Biden, ông Việt Điểu Vũ Nam Trác (ở California) dùng những từ như "hiểu biết, cấp tiến" để mô tả những người ủng hộ Dân chủ và "bảo thủ, ít đọc, ít học" để diễn tả người theo Đảng Cộng hòa.



Khác với Ngọc Nguyễn và ông Nam Trác, anh Tuấn Hoàng (37 tuổi) ở Oklahoma dù ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng cũng như các kỳ bỏ phiếu trước, anh sẽ không đi bầu vì cảm thấy mình vẫn chưa thật sự hiểu thấu đáo chính sách của các ứng viên.



"Chính trị Mỹ rất phức tạp và mình nghĩ rất nhiều người, trong đó có mình (định cư gần 20 năm), vẫn chưa thật sự hiểu những gì đang xảy ra, hay các chủ trương chính sách của mỗi đảng mà các ứng cử viên đại diện", anh Hoàng thừa nhận.



Trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, người gốc Việt phần đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump, theo một khảo sát. Trong ảnh: người Mỹ gốc Á xếp hàng chờ bỏ phiếu tại khu Chinatown ở Massachusetts ngày 1-9 - Ảnh: AFP



Chia rẽ vì quan điểm chính trị



Sự yêu ghét Tổng thống Donald Trump đã khiến nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết. Trong cộng đồng người Việt, mới đây (ngày 10-10) tại một cuộc tuần hành ở phố Bolsa, khu Little Sài Gòn, hai nhóm người Việt đối đầu nhau căng thẳng dù không ẩu đả.



Phe ủng hộ Biden đòi "xây dựng lại tốt đẹp hơn", trong khi bên kia hô hào "4 năm nữa" cho ông Trump, thậm chí chọc tức bằng cách lên án tư cách cá nhân của những người ủng hộ liên danh Biden - Harris. Một số nhân chứng cho biết họ phải cố gắng kiềm chế để không dính vào ẩu đả.



"Đáng tiếc lắm. Người Việt lẽ ra nên đoàn kết nhưng đành phải chấp nhận thôi. Trong cuộc sống, không phải ai mình cũng đoàn kết vì mỗi chúng ta đều có lằn ranh giữa tốt và xấu, đúng và sai, dốt nát và trí tuệ", ông Trác nói.



Ông Trác công nhận Tổng thống Trump đang có một đội quân những người ủng hộ mình cuồng nhiệt đến mức "cuồng tín".



Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Anna ở California nhấn mạnh mình là một cử tri độc lập và không ràng buộc với đảng nào mà chú trọng chính sách tốt của đảng theo từng thời điểm.



Liên hệ với chiến thắng vang dội nhờ thành tích chống COVID-19 trong lần tái tranh cử mới đây của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, chị Anna cho biết: "Lãnh đạo đất nước phải là người nhân từ, thấu hiểu với nhân dân, nhưng cũng đủ cứng rắn và khôn ngoan để lèo lái đất nước qua những biến cố như COVID-19".



Chị Anna cho rằng ông Trump đã đúng khi đóng cửa biên giới sớm với người đến từ Trung Quốc nhưng sau đó đã mắc hàng loạt sai lầm. Ngoài thất bại trong dịch COVID-19, càng gần cuối cuộc tranh cử, ông Trump càng công khai cổ xúy cho hố sâu ngăn cách giữa người dân Mỹ.



Phản biện lại quan điểm này, anh Tuấn Hoàng ở Oklahoma cho rằng Mỹ là một nước có nền kinh tế trị giá hàng nghìn tỉ USD, không phải lúc nào cũng có thể áp dụng những biện pháp được thực hiện ở những nước nhỏ. Giống như dừng một chiếc xe 18 bánh với dừng một chiếc xe đạp, xe 18 bánh bao giờ cũng mất nhiều thời gian hơn.



Bỏ phiếu cho ông Biden, chị Anna kỳ vọng ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sẽ giúp nước Mỹ xây dựng lại tốt đẹp hơn, đem nước Mỹ ra khỏi sự chia rẽ ghê gớm hiện nay.



"Nước Mỹ trong tôi cũng quan trọng như Việt Nam, tôi hi vọng người Mỹ sẽ đoàn kết để đưa nước Mỹ nhanh chóng vượt qua cơn dịch và phát triển trở lại", chị Anna chia sẻ cùng Tuổi Trẻ.

Theo HỒNG VÂN (TTO)