Trung Quốc: Lũ lớn ập về làm vỡ đập trên sông lớn ở Hắc Long Giang

Vỡ đập trên sông lớn ở đông bắc Trung Quốc xảy ra do lũ lụt ập tới khi mưa bão nhiều ngày.



Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt sông Dương Tử

Đập Tam Hiệp nếu vỡ sẽ có sức công phá như sóng thần

Lũ lụt Trung Quốc năm 2020 gây tổn thất nghiêm trọng cho nước này. Ảnh minh họa. Ảnh: Asia Insurance Review.



Những đợt lũ lụt lớn ập tới trên sông Mẫu Đơn (hay Mẫu Đơn Giang) khiến một con đập bị vỡ ở huyện Yilan, ngoại ô Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, trong sáng 11.9, Tân Hoa Xã đưa tin.



Đoạn bị vỡ của con đập trên sông Mẫu Đơn lên tới khoảng 80m.



Vụ vỡ đập trên sông Mẫu Đơn xảy ra sau nhiều ngày mưa bão liên tục trong khu vực. Sông Mẫu Đơn là chi lưu lớn nhất ở trung lưu của sông Tùng Hoa. Sông Mẫu Đơn có chiều dài hơn 700km, chảy qua 2 tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc.



Thông tin về vụ vỡ đập ở Hắc Long Giang, Tân Hoa Xã cho biết thêm, giới chức đã sơ tán cư dân ngay trước khi lũ lụt nguy hiểm đe dọa. Cư dân ở hai làng ven sông được sơ tán tới các địa điểm an toàn. Không có thương vong được ghi nhận sau vụ vỡ đập.



Lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm nay gây tổn thất lên tới 29 tỉ USD, hôm 11.9, Asia Insurance Review dẫn lời một quan chức Trung Quốc.



Lũ lụt Trung Quốc năm 2020 đã ảnh hưởng đến gần 70 triệu người dân trên 28 tỉnh thành, ông Li Kungang - quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc thông tin thêm.



Theo ông, khoảng 751 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động và tình hình ở một số con sông lớn, trong đó có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà cùng các hồ lớn như hồ Thái Hồ... đã dẫn tới lũ lụt.



"Đây là lần đầu tiên ba lưu vực sông lớn trải qua một trận lũ lớn hơn mức trung bình trong khu vực kể từ năm 1998” - ông Li nói đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp tục xảy ra ở Trung Quốc trong mùa thu này.



Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Trung Quốc buộc phải xả lũ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử do nước lũ dồn dập đổ về.



Sông Dương Tử đã chứng kiến trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1981 do mưa lớn không ngừng. Lũ lụt cũng buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 cư dân trong khu vực.



Một quan chức Trung Quốc khác thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp - ông Zhou Xuewen cho biết, số người chết do lũ lụt năm nay thấp hơn, cụ thể là 271 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai - thấp hơn 49,8% so với mức trung bình của cùng kỳ trong vòng 5 năm qua. Ông lưu ý, gần 4,7 triệu người được sơ tán tới những nơi an toàn trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm nay. Đây là con số cao nhất trong những năm gần đây.



https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-lu-lon-ap-ve-lam-vo-dap-tren-song-lon-o-hac-long-giang-835517.ldo

Theo HẢI ANH (LĐO)