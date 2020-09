Phát hiện sửng sốt 1 triệu USD tiền mặt nguyên vẹn trong hỏa hoạn

1 triệu USD tiền mặt bất ngờ rơi xuống khi lính cứu hỏa chiến đấu với hỏa hoạn ở New York.





Lính cứu hoả phát hiện 1 triệu USD tiền mặt không bị cháy trong vụ hoả hoạn ở Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: NYP



Nhân viên cứu hỏa chiến đấu với vụ hỏa hoạn ở Brooklyn, New York, Mỹ, đã phát hiện ra số tiền mặt lên tới 1 triệu USD khi các bó tiền bắt đầu rơi xuống đầu họ.



Theo CBS New York, những người lính cứu hỏa đầu tiên ở New York đã tìm thấy tới 1 triệu USD tiền mặt trong khi cố gắng dập tắt đám cháy trong tuần qua.



Theo nguồn tin, các nhân viên cứu hỏa đã đến một ngôi nhà vào khoảng 2h sáng 24.9 để dập tắt đám cháy ở tầng một. Căn nhà nằm ở phố East 57th và đại lộ Avenue L ở Brooklyn.



Nhưng để tiếp cận ngọn lửa, các nhân viên cứu hỏa đã phải xuyên qua trần nhà. Đó là khi các gói tiền mặt bọc trong giấy bạc và túi nilon bắt đầu rơi từ trên cao xuống, theo tờ New York Post.



Một nguồn tin từ Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết số tiền "cứ tiếp tục rơi ra".



“Tiền được xếp thành từng tập. Nó không giống như một viên gạch rắn. Tiền cứ thế rơi xuống“ - nguồn tin cho biết.





Căn nhà trước khi bị cháy. Ảnh: NYP





Theo tờ The New York Post, số tiền cất giấu có thể trị giá khoảng 1 triệu USD, nhưng giá trị thực tế hiện chưa được xác định. Người phụ nữ sống trong ngôi nhà này có thể nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người chồng quá cố - tờ The New York Post đưa tin.



Theo CBS New York, số tiền không bị thiêu rụi trong đám cháy.



Một người đã được đưa đến bệnh viện địa phương và các quan chức đã mở một cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn.

https://laodong.vn/the-gioi/phat-hien-sung-sot-1-trieu-usd-tien-mat-nguyen-ven-trong-hoa-hoan-839646.ldo

Theo Song Minh (LĐO)