Ông Trump tiết lộ từng muốn ám sát Tổng thống Syria

Tổng thống Mỹ tiết lộ ông từng muốn cho ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng rốt cuộc đã không làm vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là James Mattis phản đối.



"Đáng lẽ tôi đã loại bỏ ông ấy (Bashar al-Assad). Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng Mattis lại không muốn làm như vậy" - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ trong chương trình "Fox and Friends" của Đài Fox News ngày 15-9.



Bình luận trên của ông Trump tương tự với thông tin mà nhà báo Mỹ Bob Woodward từng viết trong quyển sách Nỗi sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng xuất bản hồi năm 2018. Theo đó, ông Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau một cuộc tấn công hóa học nhắm vào thường dân ở Syria vào tháng 4-2017.



"Hãy giết ông ta" - Tổng thống Trump được cho là đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó, ông James Mattis. Theo quyển sách, sau khi nhận được yêu cầu của ông Trump, Bộ trưởng Mattis đã quay sang một trợ lý bày tỏ ý định không làm theo.



Sau khi quyển sách được xuất bản, ông Trump đã bác bỏ thông tin và cho rằng quyển sách là "hư cấu". Tổng thống Mỹ đã nói với các nhà báo rằng chuyện ám sát ông Assad "chưa bao giờ được tính tới và cũng sẽ không được lên kế hoạch".



Trong cuộc phỏng vấn ngày 15-9, Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Mattis là "một vị tướng được đánh giá cao quá mức" và là "một lãnh đạo tồi tệ". Tuy nhiên, ông Trump cho biết ông không hối tiếc về quyết định không ám sát Tổng thống Assad.



Ông Trump cũng cáo buộc ông Mattis đã không thể đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Được biết, năm 2017 Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS.



Ông James Mattis đã từ chức bộ trưởng quốc phòng Mỹ vào cuối năm 2018 sau khi Tổng thống Trump đột ngột thông báo sẽ rút tất cả binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria. Hồi tháng 6, ông Mattis bất ngờ lên tiếng chỉ trích ông Trump không có "sự lãnh đạo chín chắn" khi nước Mỹ trải qua nhiều ngày biểu tình, và sau đó ông Trump đã phản pháo.



Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Trump cũng nhắc lại các cuộc tấn công của Mỹ - được khởi động sau khi ông Mattis từ chức - đã tiêu diệt lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019 và tướng Iran Qassem Soleimani trong năm 2020 - vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh từ Iran.



"Như các bạn biết, tôi đã loại bỏ Soleimani và al-Baghdadi. Đây là hai trong số những kẻ khủng bố lớn nhất. Al-Baghdadi đã thành lập IS và ông ấy tìm cách xây dựng lại IS sau khi tôi đã quét sạch họ" - ông Trump nói thêm.

