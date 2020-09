Ông Trump sẵn sàng móc tiền túi ra tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị phương án "tự móc hầu bao" để bổ sung tiền cho chiến dịch vận động tái tranh cử của mình khi cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ còn vỏn vẹn 8 tuần nữa.



Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ bỏ tiền túi bổ sung cho chiến dịch tranh cử hiện nay của mình nếu điều đó là cần thiết - Ảnh: AFP



Việc thừa nhận cỗ máy gây quỹ mà ông từng ca tụng có thể cần đến sự trợ giúp từ túi tiền riêng của mình cho thấy những trở ngại mà ông Trump đối mặt trong bối cảnh tổng thống đang tiến hành một tour vận động bầu cử qua 5 bang của nước Mỹ, theo Hãng tin AFP.



"Nếu phải làm vậy, tôi sẵn sàng. Bất kể điều gì cần thiết. Chúng ta phải chiến thắng" - ông Trump nói ngày 8-9 khi được hỏi về việc móc hầu bao. Tổng thống Trump phát biểu trước khi bay đến Florida rằng chiến dịch đã thu được gấp đôi hay gấp ba so với năm 2016 nhưng ông sẽ bỏ tiền túi ra nếu cần thiết, theo Reuters.



Bloomberg thông tin ông Trump từng thảo luận về việc chi 100 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tái tranh cử năm 2020.



Tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch của ông cần "chi thêm tiền" để chiến đấu chống lại những gì ông mô tả là "thông tin sai lệch" từ các thành viên Đảng Dân chủ và báo chí liên quan đến cách ông xử lý đại dịch COVID-19, theo The Hill.



Báo New York Times đưa tin rằng lợi thế tài chính ban đầu của ông Trump trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden hồi đầu năm nay giờ đã biến mất, chiến dịch và Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa đã chi hơn 800 triệu USD trong tổng số 1,1 tỉ USD gây quỹ được từ đầu năm 2019 đến tháng 7-2020.



Mặt khác, ông Biden và Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ đã gây quỹ được 354,5 triệu USD trong tháng 8, phá vỡ kỷ lục gây quỹ hàng tháng trong bất kỳ một chiến dịch tranh cử tổng thống nào trước giờ.



Ông Trump và Đảng Cộng hòa vẫn chưa công bố số tiền gây quỹ được trong tháng 8.



Ông Bill Stepien, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ngày 8-9 nói với các phóng viên rằng "chúng tôi đang giám sát cẩn thận ngân sách".



Ông Stepien cũng cho biết chiến dịch sẽ có nhiều nguồn lực để sử dụng hơn cuộc tranh cử trước của ông Trump và "chúng tôi rất tự tin và thoải mái" trong việc chi tiền hiện nay. Tổng thống Trump từng bỏ tiền túi để trang trải chi phí tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

