Mua xổ số duy nhất 1 dãy số 12 năm ròng, người đàn ông trúng giải độc đắc

Sau khi chơi xổ số 12 năm ròng, ông Dan Dampf ở thành phố Jefferson City đã trúng giải độc đắc.



30 năm mua cùng một số, người gốc Việt trúng giải độc đắc ở Canada

Người đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc trị giá 50.000 USD nhờ chỉ chọn 1 dãy số trong suốt 12 năm chơi xổ số của mình. Ảnh: AFP



UPI đưa tin, ông Dampf sống ở thành phố Jefferson City, bang Missouri, Mỹ, đã trúng giải độc đắc 50.000 USD nhờ chỉ chọn 1 dãy số xổ số 2-21-27-33-39 hơn 10 năm. Sự kiên trì suốt 12 năm chơi xổ số kể từ khi trò chơi bắt đầu xuất hiện vào năm 2002 của ông được đền đáp khi các số trên xuất hiện trong tấm vé độc đắc hồi đầu tháng này.



“Cuối cùng thì tôi cũng trúng xổ số. Tôi thực sự rất phấn khích”, ông Dampf vui mừng chia sẻ.



Ông cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông gặp may mắn khi chơi xổ số. 2 năm trước, ông đã giành được 19.000 USD. Do đó, giải thưởng lần này là lớn nhất đối với ông.



Ông chia sẻ sẽ dùng số tiền này để thanh toán các hóa đơn và mua một số thiết bị để làm gỗ cho sở thích cá nhân.



“Đó là sở thích mới của tôi. Bây giờ tôi đã biết mình sẽ làm gì khi đến lúc nghỉ hưu. Tôi vẫn tiếp tục chơi xổ số với dãy số trên. Tôi tin rằng nó sẽ đem lại may mắn”, ông Dampf tâm sự.

https://laodong.vn/the-gioi/mua-xo-so-duy-nhat-1-day-so-12-nam-rong-nguoi-dan-ong-trung-giai-doc-dac-839291.ldo



Theo HỒNG HẠNH (LĐO)