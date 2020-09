Hàn Quốc quyết làm ra lẽ vụ quan chức bị bắn chết ở Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm vụ bắn chết một quan chức của họ trong bối cảnh sự phẫn nộ của công chúng gia tăng.





Theo báo The Guardian, một ngày sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia, Hàn Quốc hôm 26-9 cho biết nước này sẽ kêu gọi một cuộc điều tra chung với Triều Tiên nếu cần.



Quân đội Hàn Quốc trước đó cáo buộc các binh sĩ Triều Tiên bắn chết quan chức Hàn Quốc, đổ nhiên liệu vào thi thể ông rồi đốt gần ranh giới biển liên Triều.



Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chỉ thừa nhận binh sĩ của họ bắn "một kẻ xâm nhập bất hợp pháp" và phủ nhận việc đốt xác ông ta.



Seoul cũng tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi vì khiến Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc thất vọng.



Đảng Quyền lực của nhân dân đối lập Hàn Quốc hôm 26-9 cho rằng lời xin lỗi của ông Kim "không chân thành", cần đưa vụ việc ra Tòa án Hình sự Quốc tế và Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc.





Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên truyền hình. Ảnh: YTN





Chính quyền Tổng thống Moon phải đối mặt với áp lực chính trị dữ dội về cách phản ứng với vụ việc.



Những người chỉ trích nói nhà lãnh đạo Hàn Quốc không cứu được mạng sống của một công dân và mềm mỏng với Triều Tiên. Họ cũng lên án quân đội không cố gắng cứu quan chức kể trên mặc dù đã phát hiện ông 6 giờ trước khi ông bị bắn chết.



Quan chức Hàn Quốc mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên một chiếc tàu đánh cá gần đảo Yeonpyeongdo, giáp ranh giới biển liên Triều.



Quân đội Hàn Quốc tin rằng quan chức này cố gắng đào tẩu sang Triều Tiên nhưng một người anh em trai của ông bác bỏ, nói ông "chắc chắn đã gặp tai nạn".



Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan giám sát chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng, cũng đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt sau sự cố kể trên.



Một quan chức của Bộ cho biết trong cuộc họp với các phóng viên hôm 24-9 rằng họ không có phương tiện liên lạc với miền Bắc liên quan đến vụ việc.



Nguyên nhân là Triều Tiên đã cắt tất cả kênh liên lạc chính thức giữa hai miền vào ngày 9-6 để phản ứng hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng của các nhóm người Hàn Quốc. Đường dây nóng giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim, các kênh liên lạc quân sự và giữa các tàu đều bị cắt. Sau đó, ngày 16-6, Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên Triều tại khu công nghiệp Kaesong.



Vỡ đập gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Triều Tiên?



Trang web 38 North hôm 25-9 dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại của trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon cho thấy một con đập gần trung tâm này bị vỡ ở đầu phía Đông, dẫn đến mực nước phía sau đập thấp hơn đáng kể. Mực nước giảm làm ảnh hưởng tới hai máy bơm phục vụ các lò phản ứng ở Yongbyon, khiến các bể chứa lộ ra.



Theo 38 North, việc không có khả năng duy trì mực nước hồ chứa ổn định, bất kể điều kiện thời tiết, gây ra vấn đề tiềm ẩn đối với hoạt động liên tục của các lò phản ứng tại đây.



Vỡ đập gần trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon. Ảnh: 38 North





Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, The Guardian, The Diplomat, 38 North)