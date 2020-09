Điều tra chấn động: Các ông lớn ngân hàng làm ngơ cho rửa tiền 2.000 tỉ USD

Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới "đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.



Ngân hàng JP Morgan Chase là một trong số 5 ngân hàng toàn cầu bị "bêu tên" trong điều tra của các nhà báo thuộc ICIJ - Ảnh: SKY NEWS



Theo Đài truyền hình Sky News (Anh), một số ngân hàng lớn nhất thế giới, trong đó có JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon, bị cáo buộc đã cho phép các tội phạm rửa tiền trót lọt hàng ngàn tỉ USD, trong báo cáo điều tra mới công bố dựa trên khối tài liệu nội bộ lớn bị rò rỉ từ chính phủ Mỹ.



Cụ thể, hơn 2.100 trang báo cáo về các hoạt động khả nghi (gọi tắt là "SARs") liên quan tới hơn 2.000 tỉ USD trong các giao dịch ngân hàng đã được tiết lộ cho trang BuzzFeed News và chia sẻ với Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).



Những báo cáo này, cộng với hơn 17.600 hồ sơ khác mà ICIJ có được trong tay, cho thấy các quan chức ngân hàng cao cấp đã "nhắm mắt làm ngơ" trong việc cho phép những kẻ rửa tiền tự do chuyển tiền giữa các tài khoản, dù biết rõ tiền ấy được phát sinh hoặc sử dụng cho mục đích phi pháp.



Các báo cáo SARs gồm thông tin về những giao dịch ngân hàng nghi vấn trong giai đoạn từ 1999-2017 bị rò rỉ từ Mạng lưới chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chuyên giải quyết nạn rửa tiền.



Hai tuần trước, FinCEN đã cảnh báo sẽ có chuyện các cơ quan truyền thông đang chuẩn bị công bố thông tin về những tài liệu họ đã nắm được theo cách bất hợp pháp. Tuần trước, cơ quan này cũng kêu gọi công luận góp ý nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ.



Theo ICIJ, khoản tiền khoảng 2.000 tỉ USD trong các giao dịch khả nghi được xác định trong các tài liệu rò rỉ họ có được chỉ chiếm chưa tới 0,02% tổng số tiền ước tính trong hơn 12 triệu trang báo cáo khác cùng loại mà các tổ chức tài chính đã nộp lên cho FinCEN trong giai đoạn từ 2011-2017.



Trong số những kết luận chính rút ra được ở báo cáo điều tra, ICIJ cho rằng "các ngân hàng lớn đã chuyển tiền cho những người mà họ không thể xác định, và trong nhiều trường hợp đã không báo cáo về các giao dịch chuyển tiền khả nghi cho mãi tới nhiều năm sau sự việc".



ICIJ cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền khi mà các mức phạt cũng như sự răn đe từ hoạt động truy tố hình sự với các ngân hàng đã không thể ngăn cản những hoạt động chi trả phi pháp.



Trang tin BuzzFeed News mô tả những tài liệu bị rò rỉ đã bóc trần sự thật "các gã khổng lồ ngân hàng phương Tây đã chuyển hàng ngàn tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ, làm giàu cho chính họ và các cổ đông trong khi tiếp tay cho hoạt động của khủng bố, các chính phủ bất lương và tội phạm ma túy".

