Đại học Mỹ trục xuất 15 nhà nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc tài trợ

Trường ĐH North Texas (UNT) ở TP Denton, bang Texas - Mỹ đã chấm dứt chương trình trao đổi với 15 nhà nghiên cứu Trung Quốc đang làm việc tại trường thông qua sự tài trợ của chính phủ Trung Quốc.





Theo báo Straits Times, đây có vẻ là lần đầu tiên một trường đại học Mỹ cắt đứt quan hệ với Quỹ Học bổng Quốc gia Trung Quốc.



Những nhà nghiên cứu Trung Quốc nêu trên được thông báo vào ngày 26-8 thông qua bức thư của ban giám hiệu nhà trường. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn được ở lại Mỹ, theo tờ Denton Record-Chronicle.



Bức thư viết: "Trường chúng tôi đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ với các học giả nhận tài trợ từ Quỹ Học bổng Trung Quốc. Do thay đổi này, quyền truy cập vào e-mail, máy chủ và các tài liệu khác của UNT đã bị vô hiệu hóa".





Trường ĐH North Texas - Mỹ. Ảnh: Discover Denton



Hiện chưa rõ tại sao những nhà nghiên cứu Trung Quốc này lại bị trục xuất khỏi UNT ngay lập tức.



Theo phát biểu của ông Jim Berscheidt, phát ngôn viên của UNT, "quyết định chỉ giới hạn cho 15 nhà nghiên cứu do Quỹ Học bổng Trung Quốc tài trợ. Việc này không ảnh hưởng đến bất kỳ sinh viên nào đăng ký và theo học tại trường".



Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc cử học giả đến các cơ sở học thuật của Mỹ để đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ tiên tiến của nước này - cáo buộc mà Bắc Kinh bác bỏ.



Bà Liang Yuheng, một cựu sinh viên của UNT sống ở TP Denton, đã khởi xướng một đơn thỉnh nguyện trực tuyến kêu gọi trường đại học này hủy bỏ quyết định. Đến ngày 1-9, đơn này đã nhận được hơn 4.300 người ký.



UNT không giải thích lý do tại sao lại đột ngột chấm dứt quan hệ với các học giả Trung Quốc, buộc họ phải rời Mỹ trong vòng một tháng, bà Liang cho biết trong đơn thỉnh cầu.



"Theo như chúng tôi biết thì hiện nay UNT là trường duy nhất ở Mỹ đã chấm dứt chương trình J-1 (thị thực học giả) dành cho học giả Trung Quốc do Quỹ Học bổng Trung Quốc tài trợ" - bà nói.



Quỹ Học bổng Trung Quốc (CSC) là tổ chức phi lợi nhuận của Bộ Giáo dục Trung Quốc nhằm hỗ trợ việc trao đổi học thuật quốc tế với Trung Quốc.



Theo trang web của mình, CSC đã hợp tác với hơn 20 trường đại học ở Mỹ trong việc tài trợ học bổng chính phủ , bao gồm ĐH Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts.

Theo Gia Minh (NLĐO/The Straits Times)