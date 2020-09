Cơ quan di trú Mỹ có lãnh đạo gốc Việt

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bổ nhiệm ông Tony H.Pham (47 tuổi) làm quyền giám đốc mới của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), theo Đài NBC News.



Ông Pham là lãnh đạo mới của ICE - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH ASIAN DAWN



“Pham trước đây từng là cố vấn pháp lý chính của ICE. Là một nhân vật lãnh đạo lâu năm của DHS, ông Pham sẽ đảm bảo ICE tiếp tục nỗ lực bảo vệ biên giới của đất nước chúng ta khỏi tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp”, một phát ngôn viên của ICE xác nhận trong thông cáo gửi Đài CBS News gần đây.



Ông Tony Pham cùng cha mẹ và hai chị đến Mỹ vào năm 1975. Tại Mỹ, gia đình ông ban đầu sống tại Fort Chaffee ở phía tây bắc bang Arkansas - một trong 4 căn cứ quân sự ở Mỹ tiếp nhận những người nhập cư sau chiến tranh. Được một nhà thờ tại hạt Henrico (bang Virginia) bảo trợ, gia đình ông Pham sau đó chuyển đến sống một căn hộ ở hạt này. Sau mười năm, ông Pham cùng các thành viên trong gia đình trở thành công dân Mỹ, theo tờ The Yappie dẫn lời phát ngôn viên của ICE.



Tờ The Virginia Gazette dẫn lời ông Pham cho hay thời gian đầu ở Mỹ, cha mẹ ông đều làm 2 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi gia đình. Cha mẹ ông rất xem trọng việc học của con cái và luôn khuyên nhủ 3 con nên học hành chăm chỉ vì chỉ có học giỏi mới cải thiện hoàn cảnh của họ. Năm 1995, ông Pham tốt nghiệp đại học và cuối cùng theo đuổi ngành luật.



Sau đó, ông nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong chính quyền suốt nhiều năm qua. Trong đó có hai năm làm giám đốc của nhà tù vùng bán đảo Virginia. Trước khi đảm nhiệm vai trò là luật sư hàng đầu tại ICE, ông Pham từng đứng đầu đơn vị truy tố tội phạm có tổ chức của TP.Richmond (bang Virginia) vào năm 2006. Ông cũng từng làm công tố viên của Văn phòng luật sư Richmond và sau đó làm cố vấn cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Richmond.



Ông Pham trở thành luật sư người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ trong Ban kỷ luật của Luật sư đoàn bang Virginia và vào năm 2010 được thống đốc lúc bấy giờ là ông Tim Kaine bổ nhiệm vào Ban cố vấn người Mỹ gốc Á của bang Virginia. Ông Pham từng là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư đoàn người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương của bang Virginia - một chi nhánh của Hiệp hội Luật sư đoàn châu Á Thái Bình Dương quốc gia Mỹ (NAPABA) - vào năm 2009 và từng được công nhận là một trong những “Nhà lãnh đạo về luật” do tờ báo Virginia Lawyers Weekly bình chọn.

