Bầu cử Mỹ: Vì sao Trung Quốc muốn Trump thua cuộc?

Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đến gần, ngày càng có nhiều lo lắng về ảnh hưởng của nước ngoài can thiệp làm thay đổi kết quả bỏ phiếu.



Nước nào đe dọa bầu cử Mỹ?

Theo các chuyên gia, Trung Quốc cho rằng Tổng thống Mỹ Trump là một nhân vật khó đoán trước.



Một lần nữa, Nga là mục tiêu chính của cả các nhà hoạt động Đảng Dân chủ và giới truyền thông chính thống. Nỗi ám ảnh đó vẫn tiếp diễn mặc dù cả cuộc điều tra của FBI và cuộc điều tra sau đó của Luật sư đặc biệt Robert Mueller đều không tìm ra bằng chứng đáng tin cậy cho thấy chiến dịch của Donald Trump đã thông đồng bất hợp pháp với Moscow để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.



Những cáo buộc mới lại tiếp tục xuất hiện với những thông tin rằng Nga đang can thiệp để thúc đẩy Trump tái đắc cử. Tuy nhiên theo đánh giá của Ted Galen Carpenter, nghiên cứu viên cao cấp về an ninh tại Viện Cato và là biên tập viên của tạp chí National Interest, những cáo buộc về các âm mưu can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ đã bị thổi phồng quá mức.



Tuy nhiên, mối quan tâm rộng hơn về ảnh hưởng của nước ngoài đối với chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ có giá trị đáng kể. Vấn đề không phải là mới, và Nga hoàn toàn không phải là cường quốc nước ngoài duy nhất có liên quan. Các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và các đồng minh khác của Mỹ ở cả châu Âu và Đông Á, đã chơi trò chơi ảnh hưởng trong nhiều thập kỷ, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và các tổ chức tư vấn của Mỹ và kết quả đạt được với thành công đáng kể.



Một trong những nước bị nghi ngờ gần đây là Trung Quốc. Trong khi những lo ngại về hành vi của Nga vẫn là trung tâm của sự tranh cãi trong Quốc hội Mỹ và các phương tiện truyền thông, thì những nỗ lực của Trung Quốc đã ít được chú ý hơn nhiều.



Phản ứng tiêu chuẩn kép và phản ứng chớp nhoáng lại xuất hiện vào tháng 8 sau một báo cáo tình báo về khả năng can thiệp của nước ngoài vào chiến dịch năm 2020. Báo cáo nêu rõ Nga muốn Tổng thống Trump tái đắc cử và đang áp dụng một số sáng kiến để nâng cao mục tiêu đó. Nhưng bản phân tích cũng xem xét các hoạt động và mục tiêu của các quốc gia như Trung Quốc và Iran. Báo cáo kết luận rằng cả Bắc Kinh và Tehran đều coi Trump là "không thể đoán trước" và coi chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là "ngon lành" hơn. Có rất ít điều đáng ngạc nhiên về một trong hai kết luận nêu trên.



Tuy nhiên, các bài báo nêu quan điểm trên các phương tiện truyền thông chính thống hiếm khi đề cập đến điểm thứ hai nói về Biden, hoặc đó chỉ là "sự ưa thích thụ động" của Bắc Kinh. Các phóng viên và chuyên gia nhấn mạnh rằng phân tích nói trên là xác nhận mới nhất về việc Moscow sử dụng các biện pháp tích cực để đảm bảo Trump tái đắc cử.



Người dẫn chương trình trên CNN và MSNBC liên tục đưa ra các diễn đàn cho các nhân vật Đảng Dân chủ, chẳng hạn như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, để nhấn mạnh sự khác biệt được cho là giữa hành vi của Nga và Trung Quốc. Pelosi khẳng định rằng "Nga đang can thiệp tích cực 24/7 vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Họ đã làm như vậy vào năm 2016, và họ đang làm như vậy bây giờ". Bà Pelosi thậm chí sẽ không thừa nhận rằng Bắc Kinh thực sự thích Biden, chỉ đơn thuần là các cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra kết luận đó. "Chúng tôi không biết điều đó, nhưng đó là những gì họ đang nói". Trong mọi trường hợp, Pelosi cho rằng người Trung Quốc "không thực sự tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống". Hầu hết các bản tin trên truyền hình và báo chí đều truyền tải cùng một thông điệp.



Sự khác biệt giữa các biện pháp chủ động của Nga và sự ưa thích thụ động của Trung Quốc trên thực tế là không chính xác. Đoạn văn phù hợp trong tuyên bố của Giám đốc NCSC William Evanina đã đọc: "Trung Quốc đã và đang mở rộng các nỗ lực ảnh hưởng của mình trước tháng 11 năm 2020 để định hình môi trường chính sách ở Mỹ, gây áp lực lên các nhân vật chính trị mà họ coi là trái ngược với lợi ích của Trung Quốc, đồng thời chệch hướng và chống lại chỉ trích Trung Quốc. "



Đánh giá đó chắc chắn chỉ ra một cái gì đó hơn là một "sở thích". Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ và hầu hết các nhân vật truyền thông chính thống đã giảm thiểu hoặc bỏ qua những tác động của thông tin tình báo đánh giá của cộng đồng về hành vi của Bắc Kinh. Sự thờ ơ như vậy khiến blogger Alan Tonelson của RealityChek phát cáu. Bài báo của ông trên Tạp chí Bảo thủ Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng các chiến thuật của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị và chính sách của Mỹ vừa tinh vi vừa sâu rộng. Thật vậy, ông khẳng định rằng sự can thiệp của Trung Quốc trong những năm qua đã vượt quá "mức độ quan trọng" của Nga và khiến những nỗ lực của Moscow "tan thành mây khói".



Ngay cả khi người ta cho rằng kết luận của Tonelson là phóng đại, thì có rất ít nghi vấn rằng các chiến lược ảnh hưởng của Bắc Kinh có phần rộng rãi hơn của Moscow. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, Trung Quốc và các ấn phẩm do nhà nước kiểm soát, chẳng hạn như China Daily, đã trả cho các tờ báo Mỹ hơn 11 triệu đô la để quảng cáo số phát hành và bao gồm các phụ trang và bổ sung được thiết kế để bắt chước các câu chuyện tin tức. Arthur Bloom của Đảng Bảo thủ Mỹ ghi nhận một cách chính xác rằng con số này lớn hơn rất nhiều so với 200 nghìn đô la mà Nga được cho là đã chi cho quảng cáo trên Facebook trước cuộc bầu cử năm 2016.



Sự chênh lệch như vậy có nghĩa là người Mỹ phải lo lắng về những nỗ lực ảnh hưởng của Trung Quốc hơn là về Nga.



Cuối tháng 3 năm ngoái, công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng nào về việc ông Donald Trump thông đồng với Nga. Bản báo cáo được phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Bộ trưởng Tư pháp William Barr cũng khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ không có bất kỳ lỗi nào.



