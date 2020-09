Bầu cử Mỹ: Ông Biden đang chiếm ưu thế trước Tổng thống Trump

Hai tháng trước bầu cử Mỹ 2020, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang duy trì ưu thế dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều cuộc thăm dò quốc gia.



Hai tháng trước bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong nhiều khảo sát. Ảnh: Getty.





Liên quan tới bầu cử Mỹ 2020, hơn 10 cuộc thăm dò được công bố trong tuần trước cho thấy ứng viên Joe Biden đang dẫn trước ít nhất 2 điểm phần trăm và nhiều nhất là 10 điểm phần trăm so với đối thủ - đương kim Tổng thống Donald Trump, Vox đưa tin ngày 6.9.



Tổng hợp lại, các khảo sát giúp ứng cử viên Đảng Dân chủ dẫn đầu trung bình trên toàn quốc là 6,9 điểm phần trăm, theo phân tích của RealClearPolitics.



Kết quả chỉ ra rằng, ưu thế vị trí của cựu Phó Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò trước tổng thống đương nhiệm vẫn còn, dù lợi thế của ông Joe Biden bị giảm so với 10 điểm phần trăm đạt được hồi cuối tháng 6.



Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 Joe Biden có thành tích tốt nhất trong các cuộc thăm dò do Quinnipiac thực hiện (diễn ra từ ngày 28.8 đến ngày 3.8) và CBS News/YouGov (diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4.9). Cả hai cuộc thăm dò cho thấy ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump 10 điểm phần trăm, với 42% cử tri tiềm năng nói rằng sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và 52% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.



Các cuộc thăm dò được thực hiện vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 từ Investor’s Business Daily/TIPP, CNN/SSRS và Grinnell College cho thấy ông Biden dẫn trước với 8 điểm, trong khi cuộc thăm dò của USA Today/Suffolk University và Reuters/Ipsos cho thấy ông Biden dẫn trước 7 điểm. Ngoài ra, cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris, ứng viên của Đảng Dân chủ dẫn đầu với 6 điểm.



Tuy nhiên, Vox chỉ ra, các cuộc thăm dò khác được thực hiện trong cùng khoảng thời gian cho thấy khả năng dẫn đầu của ông Joe Biden nhỏ hơn nhiều. Ví dụ, cuộc thăm dò từ Đại học Emerson trên 1.500 cử tri cho thấy, ông Joe Biden chỉ dẫn trước 2 điểm phần trăm.



Hãng tin Mỹ nhận định, nhìn chung, mức độ ủng hộ cho đương kim Tổng thống Donald Trump trong 2 tháng trước ngày bầu cử Mỹ 2020 diễn ra dường như đã tăng nhẹ sau khi kết thúc đại hội Đảng Cộng hòa hôm 28.8. Tuy nhiên, đà ủng hộ sau đại hội không đủ lớn để đưa ông Donald Trump vượt lên dẫn trước ông Joe Biden trong bất kỳ cuộc thăm dò quốc gia nào gần đây.



Vox cho hay, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Donald Trump có lợi thế về kinh tế trong khi ông Joe Biden chiếm ưu thế ở các lĩnh vực khác.



Trong các cuộc thăm dò, hầu hết các cử tri đều chỉ ra, họ tin tưởng hơn vào khả năng điều hành nền kinh tế của ông Donald Trump. Cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris Poll cho thấy 53% người Mỹ tin tưởng ông Donald Trump hơn ông Joe Biden trong phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, khi đề cập đến hầu hết các vấn đề khác, các cử tri dường như tin tưởng cựu Phó Tổng thống Mỹ hơn.



Nhiều người trả lời cuộc thăm dò Quinnipiac rằng, so với ông Donald Trump, ông Joe Biden sẽ làm tốt hơn việc xử lý bất bình đẳng chủng tộc (58%) và đại dịch COVID-(56%) .



Tuy nhiên, Vox lưu ý, hai tháng trước ngày bầu cử Mỹ vào đầu tháng 11 tới, bất kỳ trường hợp nào không lường trước được đều có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể.



Trên thực tế, vào cùng thời điểm này trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, cựu ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò.



Ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump trung bình 7 điểm phần trăm khi hết tháng 8, còn bà Clinton dẫn trước trung bình 4 điểm vào cùng thời điểm cách đây 4 năm.



Sự ủng hộ dành cho ông Donald Trump tăng dần lên gần sát với bà Clinton trong suốt chu kỳ bầu cử năm 2016 nhưng bà vẫn xếp thứ hạng cao hơn ông Trump trong phần lớn thời điểm trước cuộc bầu cử.



Chuyên gia giải thích cho Vox rằng, nhiều cuộc thăm dò trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 không thu hút được những cử tri quyết định vào phút cuối.

Theo THANH HÀ (LĐO)