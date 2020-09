Bầu cử Mỹ 2020: Mức độ tín nhiệm với Tổng thống Trump vẫn ở mức thấp

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được Gallup thực hiện, tỷ lệ tín nhiệm đối với công việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện vẫn ở mức thấp, khi chỉ giành được 42%.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ, ngày 15/9/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Ngày 16/9, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới được công bố, tỷ lệ tín nhiệm đối với công việc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện vẫn ở mức thấp, khi chỉ giành được 42%.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả của cuộc thăm dò được Gallup thực hiện cho thấy mức độ tín nhiệm đối với công việc của tổng thống Mỹ không thay đổi so với cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 8 vừa qua.



56% số người Mỹ được hỏi trong cuộc khảo sát không tán thành với cách ông Trump đang thực hiện trên cương vị tổng thống Mỹ.



Quan điểm về vấn đề này cũng đang bị chia rẽ mạnh mẽ giữa hai đảng, với 92% thành viên của đảng Cộng hòa và chỉ 4% thành viên đảng Dân chủ tán thành hiệu suất công việc của ông Trump.



Cuộc thăm dò của Gallup là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy mức độ tín nhiệm đối với công việc của ông Trump giảm xuống thấp hơn nhiều so với ngưỡng 50% mà các tổng thống Mỹ đương nhiệm thường tìm cách hướng tới nhằm phục vụ cuộc chạy đua tái đắc cử.



Mức độ tín nhiệm đối với công việc mà ông Trump đang thực hiện tại Nhà Trắng thấp hơn so với tỷ lệ dành cho một số cựu tổng thống Mỹ trước thời điểm giành được chiến thắng trong cuộc đua nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm 49% của Tổng thống Obama khi tham gia cuộc đua tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2012, 52% của Tổng thống George W. Bush vào năm 2004 và 60% dành cho Tổng thống Clinton vào năm 1996.



Tuy nhiên, ông Trump vẫn vượt qua về tỷ lệ này so với Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1992 (với 39%) và Tổng thống Carter vào năm 1980 (với 37%), hai tổng thống Mỹ thất bại trong việc tái tranh cử.

Theo Bùi Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)