Bất ngờ về kẻ gửi thư chứa chất độc gây chết người gấp 6.000 lần xyanua cho ông Trump

Nghi phạm là nữ, bị bắt giữ khi đang cố vượt biên vào Mỹ từ Canada. Đặc biệt, người này có mang theo súng khi bị bắt giữ.



Tìm ra thủ phạm gửi chất kịch độc ricin cho Tổng thống Donald Trump

Thư chứa chất kịch độc, gây chết người gấp 6.000 lần xyanua gửi tới ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters





Theo New York Times, một công dân Canada, bị tình nghi gửi phong bì chứa chất kịch độc ricin tới Nhà Trắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắt hôm 20/9 khi đang cố vào nước Mỹ từ Canada. Một năm trước, nữ nghi phạm bị trục xuất khỏi Mỹ vì tham gia vào các hoạt động tội phạm, theo các quan chức Mỹ.



Lực lượng Hải quan và Bảo vệ biên giới đã bắt giữ nữ công dân Canada, mang theo súng, khi người này cố gắng vượt biên vào thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ. Hiện tại, nữ nghi phạm đang bị tạm giam phục vụ quá trình điều tra.



Nữ nghi phạm sống ở Mỹ từ năm 2019 và bị bắt giữ vào tháng 3/2019 tại bang Texas vì sở hữu vũ khí không có giấy phép, chống lại việc bắt giữ và sử dụng bằng lái xe giả, theo một quan chức tình báo cấp cao.



Khi bị bắt giam tại nhà tù hạt Hidalgo, giới chức phát hiện nữ nghi phạm đã ở quá hạn visa 6 tháng và vi phạm các điều khoản trong hộ chiếu khi phạm tội ở Mỹ. Nữ nghi phạm bị trục xuất về Canada.



Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố ở Washington đã dẫn đầu cuộc điều tra người gửi bức thư chứa chất kịch độc tới Nhà Trắng cho Tổng thống Trump. Ngoài ra, một số bức thư chứa chất độc khác cũng được gửi tới một văn phòng cảnh sát trưởng và một cơ sở giam giữ ở bang Texas.



Sau khi kiểm tra, chất kịch độc được xác định là ricin, chiết xuất từ hạt thầu dầu, có khả năng gây chết người cao gấp 6.000 lần xyanua – một loại chất kịch độc khác. Hiện chưa có thuốc giải cho chất kịch độc ricin.



Cảnh sát cho biết bức thư được gửi từ Canada nhưng không rõ thời điểm gửi. May mắn, bức thư đã được kiểm duyệt kỹ trước khi được gửi đến cho ông Trump.



Theo các quan chức Mỹ, vụ việc không có liên kết với bất kỳ nhóm khủng bố quốc tế nào.



"Một vụ bắt giữ đã xảy ra với một nghi phạm được cho là chịu trách nhiệm cho việc gửi thư có chất độc. Quá trình điều tra đang diễn ra", Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo.



Đây là lần thứ 2 một người nào đó cố gắng gửi thư chứa chất kịch độc không thuốc giải ricin tới cho ông Trump. Năm 2018, giới chức liên bang cũng chặn các bức thư chứa đầy ricin được gửi cho ông Trump và các quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc. Bộ Tư pháp xác định nghi phạm là một cựu binh hải quân Mỹ, William Clyde Allen.



Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, các bức thư chứa ricin cũng được gửi đến Nhà Trắng vào mùa xuân và mùa hè năm 2013.





https://danviet.vn/bat-ngo-ve-ke-gui-thu-chua-chat-doc-gay-chet-nguoi-gap-6000-lan-xyanua-cho-ong-trump-50202021910292266.htm

Theo Nguyễn Thái (Dân Việt,New York Times)