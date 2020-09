AMM 53: Campuchia tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh là quốc gia không đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, Campuchia mong muốn Biển Đông được duy trì là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.



Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.





Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 12/9, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông cáo về Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến.



Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước và Tổng Thư ký ASEAN, với Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm nay.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nêu bật hai thách thức về an ninh, đó là vấn đề đại dịch COVID-19, cuộc cạnh tranh của các cường quốc và sự thoái lui đơn phương khỏi những cam kết quốc tế vào thời điểm thế giới cần nhiều hơn những nỗ lực tích cực.



Ông Prak Sokhonn nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng các nước ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á, thể hiện khát vọng mạnh mẽ về duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và sự trung lập của khu vực.



Cũng theo Phó Thủ tướng Prak Sokhonn, từ các bài học trong lịch sử, Campuchia kiên định lập trường trung lập trong các cuộc đua tranh quyền lực. Hiến pháp của Campuchia cũng nêu rõ quan điểm trung lập, không liên kết.



Campuchia không cho đặt bất kỳ căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ của mình hay gia nhập các liên minh và hiệp ước quân sự.



Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn khẳng định sự ủng hộ của Campuchia đối với các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, có thể kiểm định và không đảo ngược, đặc biệt là thông qua khuôn khổ ARF.



Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh là quốc gia không đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, Campuchia mong muốn Biển Đông được duy trì là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.



Campuchia khuyến khích tất cả các bên, đặc biệt là những bên liên quan trực tiếp, thực thi đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để tăng cường lòng tin.



Các bên cần tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.



Trước đó, ngày 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị ARF lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến.



Về một số kết quả của ARF 27, ông Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Việt Nam - cho rằng vấn đề Biển Đông là một trong những nội dung được đề cập nhiều và trao đổi trong những năm qua trên tất cả các diễn đàn của khu vực.



Tại ARF 27, các bộ trưởng ngoại giao nhận định tình hình trên Biển Đông có rất nhiều vụ việc đang diễn ra rất nghiêm trọng, có thể tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định khu vực. Do đó, các bộ trưởng tiếp tục kêu gọi các bên hết sức kiềm chế, giải quyết tất cả các bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, Công ước UNCLOS 1982.



Các Bộ trưởng hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện đầy đủ DOC, cùng nhau cam kết hướng tới Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.



Việc các nước ASEAN và Trung Quốc cùng nhau cam kết hướng tới xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả sẽ là công cụ để các bên có thể tiến hành đối thoại và hợp tác, phù hợp với tinh thần xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa mà các nước đang phấn đấu.

