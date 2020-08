Tướng Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc: Đàm phán không xong thì tới quân sự!

Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat vừa cảnh báo nước này có khả năng dùng quân sự để đối phó với hành động xâm phạm của Trung Quốc tại vùng Ladakh nếu đàm phán bất thành.





Tờ Hindustan Times ngày 24-8 trích lời tướng Rawat cho biết các lực lượng quốc phòng có nhiệm vụ giám sát và ngăn chặn các hành động xâm phạm dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC, đường ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát).



"Toàn bộ cách tiếp cận của chính phủ được áp dụng để giải quyết hòa bình bất kỳ hành động nào như trên và ngăn chặn sự xâm nhập. Các cơ quan quốc phòng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động quân sự nếu mọi nỗ lực khôi phục nguyên trạng dọc theo LAC không thành công. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và tất cả người chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia đang xem xét mọi lựa chọn hướng đến mục đích là Trung Quốc khôi phục nguyên trạng tại Ladakh" - ông Rawat nói thêm. Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat vừa cảnh báo nước này có khả năng dùng quân sự để đối phó với hành động xâm phạm của Trung Quốc tại vùng Ladakh nếu đàm phán bất thành.



Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ Bipin Rawat Ảnh: Indian Express



Vào ngày 22-8, Bộ trưởng Quốc phòng Singh đã gặp Cơ quan An ninh Quốc gia và 3 quan chức cấp cao khác để thảo luận về tình hình căng thẳng dọc LAC.



Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực này, dẫn đến động thái đáp trả tương tự của Ấn Độ.



Cuộc đụng độ đẫm máu ngày 15-6 đã gây ra cái chết cho 20 binh sĩ Ấn Độ và một số binh sĩ Trung Quốc. Các cuộc đối thoại giữa quân đội hai nước và một cuộc đối thoại ngoại giao đang được tiến hành với hy vọng xuống thang căng thẳng tại biên giới tranh chấp.



Dù vậy. New Delhi chỉ trích Bắc Kinh vẫn duy trì hiện diện tại khu vực bất chấp liên tục nói đến hòa bình.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO, Hindustan Times)