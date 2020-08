Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tiết lộ danh sách kế nhiệm

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tiết lộ về "danh sách người kế nhiệm" trong bài phỏng vấn dự kiến lên sóng ngày 30.8.



Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.



Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố từ chức hôm 28.8 vì lý do sức khỏe. Ông phủ nhận những đồn đoán về tham vọng cho nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) đồng thời chỉ ra 4 cấp phó trung thành của ông là ứng viên kế nhiệm tiềm năng, theo Nikkei.



"Tôi thực sự không nghĩ về" cuộc tranh cử thứ 4 trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, ông Abe Shinzo nhấn mạnh trong bản ghi chương trình truyền hình dự kiến phát sóng ngày 30.8. "LDP có rất nhiều tài năng" - thủ tướng Nhật Bản nói.



Thủ tướng Abe Shinzo sau đó nói về từng cấp dưới thân tín của mình theo thứ tự lần lượt là: Trưởng ban chính sách LDP và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga và Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato.





Từ trái qua phải là ông Kishida, Motegi, Suga và Kato - những người được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đề cập trong cuộc phỏng vấn, theo Nikkei. Ảnh: Nikkei.





Ông Abe đề cập về nỗ lực của ông Kishida, với tư cách ngoại trưởng trong một số vụ việc, điển hình như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama tới Hiroshima. "Ông ấy là người nghiêm chỉnh nhất. Nhiều người cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh ông ấy" - ông Abe nói.



Về phần Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi, Thủ tướng Abe khen ngợi ông đã đóng vai trò là nhà đàm phán hàng đầu cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Nhật. "Ông ấy tiếp tục mang lại kết quả ngay cả khi đang xử lý một nhiệm vụ rất khó khăn" - ông Abe Shinzo chỉ ra.



Ông Abe nói về người phát ngôn hàng đầu của mình - ông Yosshihide Suga là "có kinh nghiệm sâu sắc trong việc đàm phán các vấn đề khác nhau với Mỹ". Chánh văn phòng Nội các Suga phụ trách các cuộc đàm phán để giảm bớt gánh nặng cho Okinawa về việc đồn trú của các căn cứ Mỹ.



Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng, ông Kato đã tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao với tư cách là Phó Chánh văn phòng Nội các.



"Bằng cách để họ cạnh tranh với nhau, tôi hy vọng người dân sẽ nhận ra rằng LDP có nhiều chính trị gia tài năng" - ông Abe nói thêm.



Ông Abe Shinzo cũng được hỏi về cựu Tổng thư ký LDP Shigeru Ishiba - người ra tranh cử chủ tịch đảng với ông Abe vào tháng 9.2018 và được xem là đang nhắm tới cương vị thủ tướng. "Ông ấy rất chăm chỉ và có đủ can đảm để chấp nhận thử thách" - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói.



Theo Nikkei, trong "danh sách người kế nhiệm" ông Abe Shinzo không đề cập đến Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi - người thường được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí này trong các cuộc thăm dò dư luận, cũng như không đề cập tới Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono - vốn được xem là một ứng viên tiềm năng.



Ông Abe Shinzo đang trong nhiệm kỳ thứ 3 sẽ kết thúc vào tháng 9.2021.

