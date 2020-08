Ông Trump: 'Nếu Trung Quốc hung hăng ở Hong Kong, tôi sẽ lấy lại mọi thứ'

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình ngày 13-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hong Kong "không thể thành công" dưới sự kiểm soát của Trung Quốc và thị trường Hong Kong sẽ "xuống địa ngục".



Chi tiết mới gây lo ngại của Luật an ninh Hồng Kông

Hạ viện Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong

Phó tổng thống Mỹ: 'Luật an ninh quốc gia Hong Kong phản bội thỏa thuận quốc tế'

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng - Ảnh: AFP



Ông chủ Nhà Trắng nhận định Hong Kong đã hưởng lợi hàng tỉ USD từ "những ưu đãi rất giá trị" và Mỹ sẽ lấy lại những ưu đãi này ngay. "Một khi Trung Quốc hung hăng và kiểm soát Hong Kong, tôi sẽ lấy lại mọi thứ. Và Hong Kong sẽ thất bại", ông Trump tuyên bố.



Ông Trump bình luận như trên trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng căng thẳng vì đại dịch COVID-19 cũng như luật an ninh mới mà Bắc Kinh áp dụng tại Hong Kong.



Tổng thống Mỹ cho biết ông đồng ý duy trì mối quan hệ lâu dài với Hong Kong, bằng cách "chi rất nhiều tiền dưới hình thức các ưu đãi để giúp Hong Kong tự do", nhưng nếu Trung Quốc gây hấn và muốn kiểm soát Hong Kong thì ông sẽ lấy lại mọi thứ.



"Tất cả các ưu đãi, hàng tỉ và hàng tỉ và hàng tỉ đôla tôi đã cho, chúng ta đã cho Hong Kong, giờ tôi lấy lại" - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business.



Vào tháng 5, ông Trump thông báo Mỹ sẽ bắt đầu chấm dứt ưu đãi thương mại với đặc khu hành chính Hong Kong, liên quan đến việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại thành phố này.



Ông Trump nêu rõ Mỹ giờ đây sẽ đối xử với Hong Kong như với Trung Quốc đại lục, tức không có đặc quyền, không được đối xử đặc biệt về kinh tế và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm cho đặc khu.



Tuần này, chính phủ Washington tuyên bố hàng hóa Hong Kong nhập khẩu vào Mỹ sẽ gắn mác "Made in China" kể từ ngày 25-9.



"Hong Kong sẽ không bao giờ thành công nếu không có các ưu đãi đó. Và Hong Kong có thể không bao giờ thành công nếu có Trung Quốc", Tổng thống Trump nêu. Ông Trump thêm rằng kết quả là thị trường Mỹ sẽ có "rất nhiều tiền" và thị trường Hong Kong "sẽ xuống địa ngục" vì sẽ còn rất ít người muốn làm ăn với đặc khu này nữa.

Theo ANH THƯ (TTO)