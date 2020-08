Mỹ đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với Hong Kong về việc đình chỉ và chấm dứt 3 thỏa thuận với đặc khu này về vấn đề dẫn độ và miễn thuế. Động thái nhằm phản ứng với luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong.



Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus - Ảnh: REUTERS



Hãng tin Reuters ngày 20-8 dẫn tuyên bố của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết các thỏa thuận bị ngừng liên quan đến những vấn đề giao nộp tội phạm bỏ trốn, chuyển giao những người bị kết án và giảm thuế qua lại với lợi nhuận từ việc vận hành tàu quốc tế. Chưa rõ thỏa thuận nào sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt.



"Các bước đi này nhấn mạnh quan ngại sâu sắc của chúng tôi về quyết định của Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh quốc gia, đạo luật đã nghiền nát tự do của người dân Hong Kong", người phát ngôn Morgan Ortagus của Bộ ngoại giao Mỹ nói.



Trước đó, nhiều nước gồm Úc, Canada, Đức, Pháp, Anh, New Zealand cũng đã ngưng thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong.



Động thái của Bộ ngoại giao Mỹ tiếp nối sắc lệnh của tổng thống Donald Trump hồi tháng 7-2020 về việc chấm dứt quy chế đặc biệt với Hong Kong. Trước đó, Mỹ cũng trừng phạt kinh tế đối với lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cùng nhiều quan chức Trung Quốc.



Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục leo thang trong nhiều vấn đề từ thương mại, công nghệ cho đến Biển Đông và tình hình dịch COVID-19.

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)