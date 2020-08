Mưa bão Trung Quốc 3.8: Nâng ứng phó khẩn cấp bão mới Hagupit

Miền đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão Hagupit lên mức 3 - cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc.



Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt sông Dương Tử

Trung Quốc phải cho nổ tung đập để xả lũ

Tàu thuyền về nơi tránh trú ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2.8 khi bão Hagupit chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: EPA-EFE



Các nhà chức trách ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, yêu cầu ngư dân thành phố ven biển Ninh Đức phải sơ tán lên bờ trước 8 giờ sáng ngày 3.8.



Các điểm du lịch ven biển ở Ninh Đức được yêu cầu phải đóng cửa và các địa điểm xây dựng được yêu cầu đình chỉ hoạt động.



Vào lúc 11h đêm ngày 2.8, tâm bão Hagupit nằm ở vùng biển cách quận Cang Nam, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc khoảng 540km về phía đông nam, với sức gió lên tới 83 km/h - Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay.



Bão Hagupit di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h và sẽ tiếp tục mạnh lên. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 3.8.



Trong khi đó, bão Sinlaku, cũng được hình thành vào ngày 1.8, đã rời khỏi Trung Quốc.



Bão Hagupit, được hình thành ở vùng biển phía đông Trung Quốc vào ngày 1.8, sẽ gây mưa to, gió lớn ở Thượng Hải trong ngày 3.8. Chính quyền cho hay, Thượng Hải chưa dính cơn bão nào trong tháng 7 năm nay và đây là lần đầu tiên Thượng Hải hứng bão vào khoảng thời gian này kể từ năm 1949.



Sức gió tối đa ở các khu vực ven biển Thượng Hải sẽ đạt 75 đến 88 km/h vào ngày 3.8, gây rủi ro cho một số ngôi nhà - tờ Shine dẫn báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thượng Hải cho biết.



Mặc dù bão Hagupit gây mưa to ở Thượng Hải từ ngày 3-5.8, nhưng nó sẽ không làm giảm nhiệt. Dự báo nhiệt độ trong tuần này ở Thượng Hải vẫn sẽ ở trên 33 độ C.



Cảnh báo màu vàng - cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp - về nhiệt độ đã được ban bố vào 11h sáng ngày 2.8. Nhiệt độ 36,1 độ C đã được ghi nhận tại trung tâm khí tượng Từ Gia Hối ở quận Từ Hối.



Xiang Chunyi, một quan chức của Trung tâm Khí tượng quốc gia, cho biết, 4 đến 6 cơn bão sẽ hình thành xung quanh Trung Quốc trong tháng này, trong đó 2 hoặc 3 cơn bão có khả năng đổ bộ.



Đài Loan (Trung Quốc) cũng ra cảnh báo trên biển đối với bão Hagupit. Ngày 3.8, bão Hagupit dự kiến tiến sát phía đông bắc Đài Loan, đe dọa các tàu hoạt động gần bờ biển phía đông bắc và phía bắc. Lượng mưa lớn được dự báo cho phía bắc và phía nam Đài Loan do ảnh hưởng kết hợp của bão, gió tây nam và các hiệu ứng bức xạ.



Một hệ thống áp suất thấp ở phía nam, cùng với cơn bão Hagupi, sẽ gây sóng lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc, bờ biển phía đông, bán đảo Hằng Xuân, đảo Xanh, đảo Lan Tự, Bành Hồ và Mã Tổ.



Hagupit là một từ trong tiếng Philippines có nghĩa là “cú đấm thôi sơn”. Năm 2014, bão Hagupit ở Philippines đã càn quét miền đông nước này, khiến 27 người trên đảo Samar thiệt mạng.

https://laodong.vn/the-gioi/mua-bao-trung-quoc-38-nang-ung-pho-khan-cap-bao-moi-hagupit-824624.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)