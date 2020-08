Chuyên cơ chở Tổng thống Trump suýt đâm vật thể lạ tại căn cứ không quân Mỹ

Chuyên cơ chở Tổng thống Trump suýt đâm vào một vật thể dường như là máy bay không người lái có kích cỡ nhỏ khi nó tiếp cận một căn cứ không quân gần Washington D.C.



Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chiếc Không lực 1 tại căn cứ không quân Andrews hôm 17-8 để tiếp tục chuyến hành trình tới khu vực Trung Tây của Mỹ - Ảnh: AFP



Vụ việc trên diễn ra hôm 16-8 nhưng chỉ mới được tiết lộ hôm nay (18-8 giờ Việt Nam). Hãng tin Bloomberg ngày 18-8 cho biết thiết bị trên có màu vàng và đen, hình chữ thập, di chuyển phía bên phải của chiếc Không lực 1 (Air Force One).



Một số người ngồi trên chuyên cơ này đã nhìn thấy thiết bị trên, ngay trước khi chuyên cơ hạ cánh vào lúc 17h54 ngày 16-8 (giờ địa phương) tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland.



"Tổng thống Donald Trump vừa đáp xuống căn cứ không quân Andrews. Ngay trước đó, trong lúc hạ cánh chúng tôi đã bay qua một vật thể nhỏ, cực kỳ gần với máy bay của tổng thống. Nó giống với một máy bay không người lái", phóng viên Sebastian Smith của Hãng tin AFP viết trên Twitter.



Văn phòng Quân sự Nhà Trắng và Không đoàn không vận số 89 của không quân Mỹ trong một tuyên bố cho biết họ đã nắm được báo cáo trên và "vấn đề đang được xem lại".



Không đoàn không vận số 89 cho biết thêm chiếc máy bay chở Tổng thống Trump - một chiếc Boeing C-32A - "đã hạ cánh an toàn mà không gặp rắc rối".



Theo Bloomberg, sẽ khó để các nhà điều tra an toàn hàng không xác minh các vụ việc thoáng qua như vậy. Hầu hết các máy bay không người lái dân sự chỉ nặng vài kilogram và không thể đâm rơi được một máy bay lớn như Không lực 1.



Tuy nhiên, nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy hư hại có thể sẽ lớn hơn nếu vật thể va phải là một con chim có cùng kích thước. Nó có thể làm vỡ kính buồng lái hoặc làm hỏng động cơ.



Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) tiếp nhận hàng ngàn báo cáo mỗi năm, trong đó cho biết các máy bay không người lái bay quá gần với các máy bay khác hoặc vận hành ở các khu vực cấm.



Theo các quy định liên bang của Mỹ, máy bay không người lái phải bay trong tầm nhìn của người điều khiển và không cao hơn 400 feet (122m) so với mặt đất.



Ngày 21-9-2017, một máy bay không người lái bay bất hợp pháp gần thành phố New York và đâm vào một trực thăng quân đội. Vụ việc đã gây ra hư hại nhưng trực thăng vẫn có thể hạ cánh an toàn.

Theo BÌNH AN (TTO)