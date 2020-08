Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Biden dẫn trước ông Trump ở các bang chiến lược

Bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu gay cấn khi kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump ở các bang miền nam.



Nếu hoãn bầu cử, chủ tịch hạ viện có thể làm tổng thống Mỹ khi ông Trump hết nhiệm kỳ

Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump ở 2 bang Bắc Carolina và Georgia. Ảnh: AFP





Cuộc thăm dò cử tri của CBS News/YouGov công bố hôm 2.8 cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ đang dẫn trước ông Donald Trump của đảng Cộng hoà ở cả 2 bang dao động miền nam. Theo đó, ở bang Bắc Carolina, ông Biden dẫn trước với tỉ lệ 48%-44%, và ở bang Georgia cựu Phó Tổng thống cũng dẫn trước với tỉ lệ sít sao hơn 46%-45%.



Tuy nhiên, khoảng cách này có thể nhỏ hơn so với thực tế, bởi cuộc thăm dò ở Bắc Carolina có biên độ sai số 3,9 điểm phần trăm, trong khi cuộc thăm dò tại Georgia có biên độ sai số 3,4 điểm phần trăm. Điều đó có nghĩa là ông Donald Trump thậm chí có thể dẫn trước ông Joe Biden ở 1 hoặc cả 2 bang này, dù không cách biệt nhiều.



Bang Bắc Carolina được coi là bang dao động nhưng thường nghiêng về ủng hộ đảng Cộng hoà nhiều hơn. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump đã thắng tại cả 2 bang dao động Carolina và Georgia này với cách biệt không đáng kể, song trong năm nay, như một số thăm dò chỉ ra, lợi thế của ông Donald Trump trong số cử tri da trắng đã sụt giảm so với ông Biden.



Chưa kể, phản ứng kém với dịch COVID-19 của Chính phủ liên bang cũng có thể là một bất lợi với đương kim tổng thống.



Theo kết quả thăm dò của CBS, ông Donald Trump bị giảm 12% ở Georgia và 7% ở Bắc Carolina về ủng hộ của cử tri da trắng so với kết quả năm 2016 của chính ông.



Trong khi đó, tỉ lệ cử tri da trắng ủng hộ ông Joe Biden cao hơn so với bà Hillary Clinton trong năm 2016. Những người thăm dò ý kiến ​​cho rằng, mặc dù ông Biden nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cử tri da màu, song cuộc đua sẽ phụ thuộc một phần vào việc ông Biden có thể có thêm bao nhiêu phiếu của cử tri da trắng.



Trong khi các cuộc thăm dò khác cho thấy ông Biden đã thuyết phục được cử tri da trắng ở vùng thượng trung tây - đặc biệt là Michigan và Ohio - thì ở các bang miền nam tỉ lệ ủng hộ không mạnh bằng.



Ông Biden cũng có một lợi thế nhỏ trong số các cử tri nữ ở cả 2 bang, và dẫn đầu đáng kể trong số các cử tri da đen, trong khi ông Trump giành được nhiều điểm hơn cho hoạt động kinh tế của mình.



Các cử tri ở cả 2 bang cho rằng ông Biden sẽ làm tốt hơn việc xử lý dịch bệnh COVID-19, mặc dù hầu hết những người Cộng hòa nhận định ông Trump đang làm tốt công việc này.



Cựu Tổng thống Barack Obama từng thua ở bang Bắc Carolina trong cuộc bầu cử năm 2012 với cách biệt 2 điểm, mặc dù ông dẫn trước đối thủ 4 điểm trên toàn quốc. Trên thực tế, thành viên duy nhất của đảng Dân chủ từng giành được sự ủng hộ từ bang này kể từ lần đầu tiên của ông Bill Clinton năm 1992 cũng chính là ông Obama trong chiến thắng năm 2008 với cách biệt sít sao chỉ 0,3 điểm.



Các cuộc thăm dò nói trên ​​không có nghĩa là ông Biden sẽ thắng ở Bắc Carolina hoặc Georgia vào tháng 11. Như tạp chí Vox phân tích, các cuộc thăm dò chỉ giống như bức ảnh chụp một khoảnh khắc, trong khi cuộc bầu cử tổng thống năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở Mỹ và bất ổn xã hội.



Tình hình chính trị ở Mỹ có thể thay đổi đáng kể trong những tháng trước cuộc bầu cử, giống như nó rất khác vào tháng Giêng. Cử tri thay đổi suy nghĩ của họ; một số người trả lời các cuộc thăm dò cuối cùng lại không đi bỏ phiếu.



Như Vox lưu ý, sự phụ thuộc quá mức vào các cuộc thăm dò đã khiến đảng Dân chủ lạc lối vào năm 2016, đánh giá thấp sức mạnh của sự ủng hộ ông Donald Trump tại các bang chiến địa quan trọng.

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-ong-biden-dan-truoc-ong-trump-o-cac-bang-chien-luoc-824774.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)