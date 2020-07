WHO cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tiến trình này là một nỗ lực mở rộng có thể thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu khoa học quốc tế và sự hợp tác trên bình diện toàn cầu.





Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)





Ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 8/7 cho biết, sau tham vấn giữa hai bên, chính phủ Trung Quốc đã nhất trí với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cử các chuyên gia tới Bắc Kinh để trao đổi ý kiến với các nhà khoa học và chuyên gia y tế nước này về hợp tác dựa trên cơ sở khoa học nhằm tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.



Theo Tân Hoa Xã, phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng các chuyên gia WHO sẽ tới Trung Quốc để chuẩn bị các kế hoạch khoa học nhằm xác định nguồn gốc lây nhiễm từ động vật của bệnh, cho hay hai bên sẽ gia tăng phạm vi và điều khoản tham chiếu của một phái bộ quốc tế do WHO dẫn đầu.



Ông cho hay quan điểm của WHO cũng là việc truy vết nguồn gốc của virus là một quá trình tiếp diễn và liên quan tới nhiều quốc gia và địa phương, và WHO sẽ có những chuyến đi tương tự tới các nước và khu vực khác nếu cần thiết.



Việc tìm cách xác định nguồn gốc bệnh dịch do virus đã cho thấy đây là một công việc phức tạp đối với các bệnh dịch trước đây ở nhiều nước.



Một loạt những nghiên cứu khoa học được chuẩn bị tốt sẽ thúc đẩy sự hiểu biết về nguồn gốc bệnh ở động vật cũng như con đường lây nhiễm sang người.



Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tiến trình này là một nỗ lực mở rộng có thể thúc đẩy hơn nữa nghiên cứu khoa học quốc tế và sự hợp tác trên bình diện toàn cầu.



Trước đó, Mỹ và một số nước nghi ngờ virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp là một sản phẩm nhân tạo bị rò rỉ từ phòng nghiên cứu của Trung Quốc.

Theo Việt Hải (TTXVN/Vietnam+)