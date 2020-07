Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp

Nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc) ở mức khoảng 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.





Hơn 400 triệu người bị ảnh hưởng nếu đập Tam Hiệp gặp sự cố?

Ảnh xả lũ ở đập Tam Hiệp Trung Quốc. Ảnh: The Guardian.





Khi mưa lớn tàn phá phía nam Trung Quốc tháng thứ 2 liên tiếp, Trung Quốc đã xả lượng lớn nước lũ xuống lưu vực sông Dương Tử, điều này có nguy cơ làm quá tải hơn nữa với đập Tam Hiệp, Taiwan News thông tin.



Trưa 2.7, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang (CWRC) đã phát cảnh báo khẩn rằng, thượng nguồn sông Dương Tử có thể trải qua "trận lũ lụt số 1 của sông Dương Tử năm 2020". Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, CWRC đã báo cáo lượng nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp được dự báo ở mức 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.



Do mưa không ngừng, mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Ngô, khu vực Tam Hiệp và hệ thống nước hồ Động Đình sẽ "tăng đáng kể" và mực nước ở mỗi trạm giữa các con sông sẽ tiếp tục dâng lên.



Hôm 1.7, Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Wang Zhangli cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, 250 con sông khắp Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy.



Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cũng từng phát cảnh báo màu xanh cho sông Ngô Giang, vùng hồ chứa nước Tam Hiệp và thượng lưu sông Dương Tử.



Tính đến 7 giờ sáng 2.7, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 47.000 mét khối mỗi giây và lên ngưỡng 50.000 lúc 14h cùng ngày. Mực nước tại trạm Vũ Long trên sông Ngô Giang tăng lên 191,7m và mực nước ở trung lưu Lianhuatang tăng tới 31,68m.



Ngày 2.7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày thứ 31 liên tiếp. Cư dân mạng cũng tiếp tục có nhiều suy đoán về tình trạng của đập Tam Hiệp khi đập thủy điện lớn nhất hành tinh phải đối mặt với phép thử lớn nhất kể từ khi được xây dựng xong năm 2003.



Dù giới chức Trung Quốc khẳng định đập an toàn và nhấn mạnh những lo ngại đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ là vô lý, nhưng trên thực tế khu vực này đang tiếp tục hứng chịu các đợt ngập lụt nặng nề, sạt lở đất và thậm chí cả một trận động đất hôm 2.7.



Lúc 4h08 ngày 2.7, trận động đất mạnh 3,2 độ richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái (Zoige), tỉnh Tứ Xuyên, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc. Trận động đất khá nông, với tâm chấn ở độ sâu 8km làm dấy lên lo ngại có thể dẫn tới sạt lở đất, đe dọa an toàn của đập Tam Hiệp.

