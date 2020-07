Trung Quốc: Nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao diện rộng

Trận chiến chống lũ lụt của Trung Quốc bước vào giai đoạn quan trọng khi những trận mưa lớn hơn làm tăng mực nước ở thượng nguồn sông Trường Giang, dẫn tới nguy cơ lũ chồng lũ.





Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo đợt mưa lũ thứ 2 trên sông Trường Giang sẽ còn mạnh hơn đợt lũ hồi đầu tháng 7. Một số chuyên gia lo lắng Trung Quốc đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ, vỡ đê bao trên diện rộng.



Trong khi đó, Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc thông báo mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng gần 12 m trong 10 ngày qua và gần mức thiết kế đập (tối đa 175 m). Vào thời điểm Bộ Thủy lợi thông báo hôm 18-7, mực nước hồ chứa lên tới 160 m, giữa lúc lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp chạm mức 61.000 m khối/giây.





Quân đội sơ tán dân ở quận Vạn Châu của TP Trùng Khánh. Ảnh: EPA-EFE





Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17-7 cho biết các nỗ lực kiểm soát lũ đang ở giai đoạn quan trọng, vì những trận mưa lớn nhất có xu hướng rơi vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 ở miền Trung và miền Bắc Trung. Ông Tập cũng cảnh báo về lũ lụt trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc.



Hơn 20 triệu người tại 24 tỉnh (bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh và Quý Châu) bị ảnh hưởng bởi trận lụt trong những tuần gần đây. Theo Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp, từ đầu tháng 7 đến nay, có 23 người tử vong hoặc mất tích và hơn 1,7 triệu người buộc phải sơ tán.



Thiệt hại kinh tế của lũ lụt Trung Quốc chỉ trong hơn 2 tuần ở mức gần 50 tỉ nhân dân tệ (7,1 tỉ USD), tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt lũ mới nhất là Hồ Bắc (địa phương mà chỉ vài tháng trước là tâm dịch Covid-19). Đây cũng là tỉnh có 15 thành phố bắt đầu kiểm soát thực phẩm khẩn cấp.



Kể từ khi mưa lũ hoành hành, 23 người được báo cáo là đã chết hoặc mất tích trên khắp Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã



Khắp tỉnh Hồ Bắc, các máy bay trực thăng làm việc cật lực để đổ hàng tấn cát và sỏi lên bờ kè. Văn phòng quản lý khẩn cấp Hồ Bắc hôm 18-7 cho biết ít nhất 7 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề kể từ ngày 16-7, ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 38.000 người ở TP Ân Thi đã được sơ tán. Trước đó, ngày 17-7, mưa lũ nặng nề, nhiều khu vực trong thành phố này bị nước nhấn chìm. Quan chức thành phố đã 3 lần nâng cấp mức phản ứng khẩn cấp trong vòng chưa đầy 5 giờ.



Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn sẽ tiếp tục tàn phá khắp Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam, Hồ Nam và Quý Châu vào cuối tuần, với lượng mưa dự kiến từ 100 mm đến 180 mm. Trong khi đó, ngày 18-7, Giang Tây đã sửa xong 180 m đê vỡ gần hồ Bà Dương (hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc) sau năm ngày nỗ lực.



Ở vùng thượng lưu sông Dương Tử, TP Trùng Khánh đang chuẩn bị cho trận lụt tồi tệ nhất kể từ đầu mùa lũ. Đêm 17-7, lãnh đạo TP Trùng Khánh áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời để ngăn chặn các tàu chở hàng nguy hiểm, container và các tàu khác có tổng trọng tải dưới 600 tấn vào các khu vực nhất định của sông Trường Giang.

Theo H.Bình (NLĐO, SCMP, Tân Hoa Xã)