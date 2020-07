Trung Quốc mở văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia ở Hong Kong

Theo Tân Hoa Xã, sáng 8-7, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia của Chính quyền Nhân dân Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Lễ khai trương Văn phòng Bảo vệ an ninh quốc gia của Chính quyền Nhân dân Trung ương tại Đặc khu Hành chính Hong Kong, Trung Quốc, ngày 8-7-2020. Ảnh: THX/TTXVN





Văn phòng trên được thiết lập theo quy định trong Luật Bảo vệ An ninh quốc gia tại Hong Kong của nước CHND Trung Hoa, đã được Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua công bố ở đặc khu này hôm 30-6.



Theo luật an ninh quốc gia, văn phòng mới chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá những diễn biến liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia ở Hong Kong, đưa ra các ý kiến và đề xuất về những chiến lược lớn và chính sách quan trọng, đồng thời giám sát, hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ đặc khu này đảm nhận các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia



Văn phòng trên cũng thu thập và phân tích tin tình báo và các thông tin về an ninh quốc gia, xử lý các hành động vi phạm đe dọa đến an ninh quốc gia.

Theo TTXVN/Báo Tin tức