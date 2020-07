Tổng thống Trump phát biểu trên Không lực 1: Quan hệ Mỹ-Trung 'tổn hại nghiêm trọng'

Tổng thống Trump nói mối quan hệ Mỹ-Trung đã bị "tổn hại nghiêm trọng" vì cách xử lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc và ông sẽ không nghĩ tới giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại giữa hai nước.





Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bộ Chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) tại Doral, Florida, Mỹ ngày 10-7-2020 - Ảnh: REUTERS





Hãng tin AFP dẫn lại phát biểu của ông Trump với các phóng viên trên chiếc Không lực 1 (Air Force One) khi ông bay tới Florida: "Mối quan hệ với Trung Quốc đã bị tổn hại nghiêm trọng".



Ông Trump cũng nói thêm là trong đầu ông đang "còn rất nhiều vấn đề" nữa.



"Lẽ ra họ đã có thể ngăn chặn thảm họa, họ đã có thể ngăn chặn nó, nhưng họ đã không làm", ông Trump nói.



Trong diễn biến khác liên quan, cũng theo AFP, ngày 10-7, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan điểm hoan nghênh cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc.



"Chúng tôi hoan nghênh cuộc điều tra của WHO. Chúng tôi coi cuộc điều tra khoa học là bước cần thiết để có sự hiểu biết toàn diện và minh bạch về chuyện virus này đã lây lan ra khắp thế giới như thế nào", đại sứ Andrew Bremberg nói với các nhà báo tại Geneva, Thụy Sĩ.



Giới quan sát cho rằng đây là một sự ủng hộ khá bất ngờ, căn cứ trên thực tế thời gian qua WHO liên tiếp đối mặt với những chỉ trích gay gắt của Mỹ về cách xử lý đại dịch COVID-19.



Trước đó, trong ngày 10-7, một chuyên gia dịch tễ học và một chuyên gia về sức khỏe động vật của WHO đã tới Trung Quốc để tìm hiểu, xác minh nguồn gốc lây lan của virus corona chủng mới từ động vật.



WHO cho biết nhóm tiền trạm sẽ ở Bắc Kinh trong những ngày cuối tuần để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón một phái đoàn công tác khác lớn hơn tới điều tra nguồn gốc dịch bệnh.



Đại sứ Bremberg nói Mỹ hy vọng chính quyền Trung Quốc "sẽ cho nhóm các nhà khoa học này được tiếp cận đầy đủ dữ liệu, các mẫu nghiên cứu và các địa điểm liên quan, và trông đợi báo cáo kịp thời của họ".



Ngày thứ ba tuần này (7-7) Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc WHO là "con rối của Trung Quốc" và đã xử lý sai lầm dịch bệnh COVID-19.



Ngày 10-7 WHO công bố một ủy ban điều tra độc lập về cách thức tổ chức này xử lý đại dịch COVID-19.



Kể từ khi bùng phát cuối tháng 12 năm ngoái tại Trung Quốc, tới nay, dịch bệnh đã làm hơn 12.609.212 người nhiễm bệnh, hơn 561.909 người chết theo số liệu của Worldometers lúc 6h30 sáng nay 11-7 giờ Việt Nam.





Theo D.KIM THOA (TTO)