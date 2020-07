Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất ở Myanmar lên tới hơn 160 người

Đến tối 2/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 162 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất và 54 người khác trong tình trạng bị thương.





Sạt lở mỏ ngọc bích ở Myanmar: 113 người chết, 200 người bị chôn vùi

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở bang Kachin, Myanmar ngày 2/7/2020. (Ảnh: EPA/TTXVN)









Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại mỏ khai thác đá quý ở miền Bắc Myanmar ngày 2/7 đã lên tới 162 người, ngoài ra có 54 người khác bị thương.



Vụ việc xảy ra tại một mỏ khai thác đá quý ở thị trấn Hpakant, thuộc bang Kachin, sau khi mưa lớn trút xuống khu mỏ này. Các nạn nhân thương vong đều là người lao động tại khu mỏ này.



Theo cơ quan cứu hỏa của Myanmar, nhiều người đã bị vùi lấp dưới bùn đất. Các nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm để tìm các nạn nhân trong điều kiện thời tiết xấu do mưa to liên tục gây ngập lụt.



Đến tối 2/7 đã tìm thấy 162 thi thể nạn nhân và 54 người khác trong tình trạng bị thương.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ chia buồn sâu sắc với chính phủ, người dân và gia đình các nạn nhân vụ lở đất ở Myanmar, đồng thời khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực nhằm khắc phục hậu quả của vụ việc.



Tại Ấn Độ, giới chức nước này cùng ngày 2/7 cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng do mưa dông lớn và sét tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.



Cụ thể, một quan chức của cơ quan quản lý thiên tai bang Bihar cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có 7 người tại huyện Samastipur, 6 người tại huyện Patna, 4 người tại Đông Champaran, 3 người tại Katihar, 2 người tại huyện Sheohar và 2 người tại huyện Madhepura, trong khi các huyện Purnia và Tây Champaran mỗi huyện có 1 người chết.



Trước đó cũng tại bang trên có 11 chết trong những vụ việc tương tự ngày 30/6 vừa qua.



Theo Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)