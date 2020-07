Rapper Kanye West bất ngờ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ

Rapper đình đám người Mỹ Kanye West, chồng của Kim Kardashian, một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, ngày 4-7 thông báo trên trang cá nhân Twitter rằng sẽ ra tranh cử tổng thống ngay trong năm nay.





"Chúng ta hiện phải biết nhận ra triển vọng của nước Mỹ bằng cách tin vào bề trên, thống nhất tầm nhìn và xây dựng tương lai. Tôi đang vận động tranh cử Tổng thống Mỹ" – rapper Kanye West viết trên Twitter.



Hiện tại không rõ Kanye West có nghiêm túc với việc tranh cử hay không, bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn 4 tháng nữa là diễn ra (ngày 3-11). Công chúng cũng không rõ Kanye West đã có nộp bất kỳ giấy tờ chính thức nào để tên mình có trong danh sách tranh cử hay chưa.





Kanye West tuyên bố tham gia tranh cử





Tuy nhiên, nếu Kanye West nghiêm túc với đợt tranh cử này thì anh sẽ là đối thủ của ông Donald Trump và ông Joe Biden.





Anh là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump





Kanye West là chồng ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Anh là người công khai ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Việc rapper này bất ngờ tuyên bố tranh cử tổng thống gây chú ý trong công chúng. Tỉ phú Elon Musk bình luận dưới bài đăng của Kaney West rằng: "Anh có sự ủng hộ hoàn toàn từ tôi!".





Kanye West là chồng Kim Kardashian





Kanye West là một nhà sản xuất, ca sĩ nhạc rap danh tiếng người Mỹ. Anh cho ra mắt album đầu tay "The College Dropout" năm 2004, album thứ hai "Late Registration" năm 2005, album thứ ba "Graduation" năm 2007, album thứ tư "808 & Heartbreak" năm 2008 và album thứ năm "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" năm 2010. Vào năm 2011, Kanye cho ra mắt album "Watch The Throne" hợp tác cùng Jay-Z. Năm 2012, anh ra tiếp album "Cruel Summer".



5 album đầu của Kanye đều đạt chứng nhận đĩa bạch kim, nhận được nhiều giải thưởng. Tính đến năm 2013, nam ca sĩ này có trong tay 21 giải Grammy, khiến anh trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều giải này nhất mọi thời đại. Trang About.com xếp Kanye West hạng 8 trong danh sách "50 nhà sản xuất Hip-Hop xuất sắc nhất" của họ. Billboard xếp Kanye West hạng 3 trong danh sách "10 nhà sản xuất của thập kỉ". Gần đây, tạp chí Forbes đưa rapper này vào danh sách tỉ phú USD.



Theo M.Khuê (NLĐO/Reuters)