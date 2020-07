Mỹ: Chính quyền Trump chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Thượng nghị sỹ Menendez cho rằng cách đối phó với dịch COVID-19 của chính quyền Trump là hỗn loạn và nhảm nhí và việc rút khỏi WTO chỉ khiến nước Mỹ bị cô lập.





Chính quyền Trump chính thức rút khỏi WHO. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ngày 7/7, Thượng nghị sỹ Mỹ Robert Menendez cho biết nước này đã chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, cắt đứt quan hệ với cơ quan y tế hàng đầu thế giới giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.



Ông Menendez, nghị sỹ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, xác nhận chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội về quyết định trên. Mỹ đã gửi quyết định rút khỏi WHO lên Tổng thư ký Liên hợp quốc và có hiệu lực từ ngày 6/7.



Trên mạng Twitter, ông Menendez viết: "Gọi cách đối phó với dịch COVID-19 của chính quyền Trump là hỗn loạn và nhảm nhí thì vẫn chưa đủ. Quyết định này sẽ không thể bảo vệ mạng sống hay lợi ích của người dân Mỹ. Nó sẽ khiến người dân Mỹ bị ốm đau và nước Mỹ bị cô lập".



Ngay từ cuối tháng 5, Tổng thống Trump đã công bố quyết định "cắt đứt quan hệ" và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho WHO. Ông Trump chỉ trích WHO đã hành động một cách yếu kém trong công tác đối phó với dịch bệnh COVID-19.



Theo ông chủ Nhà Trắng, WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra trên toàn thế giới.



Ngay lập tức, tuyên bố của Tổng thống Trump đã hứng chịu một làn sóng phản đối ở cả bên trong và bên ngoài nước Mỹ. Nhiều quan chức và chuyên gia y tế cho rằng việc Mỹ rút



tiền tài trợ và chấm dứt tư cách thành viên tại WHO có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phối hợp của toàn cầu trong "cuộc chạy đua" tìm ra vắcxin cho COVID-19.

Theo VI DIỆU (Vietnam+)