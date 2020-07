Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.





Trung Quốc: Lũ lụt lan rộng 26 tỉnh, đập Tam Hiệp gặp thử thách lớn nhất 17 năm

Trung Quốc huy động người dân tham gia ứng phó lũ lụt

Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã



Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho hay, từ ngày 21-23.7, mưa lớn sẽ giáng xuống các khu vực phía tây nam, tây bắc và bắc Trung Quốc, cũng như dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà.



Mưa sẽ làm tăng mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử, cũng như các hai nhánh chính của nó, đó là sông Gia Lăng và sông Hán Giang, Bộ cho biết.



Trong khi đó, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà mực nước cũng sẽ dâng cao, trong khi lũ lụt ở một số dòng sông nhỏ sẽ trên mức báo động.



Kể từ tháng 6, những trận mưa lớn liên tục đã phá hủy phần lớn miền nam Trung Quốc và nước ở nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức báo động.



Bộ Quản lý khẩn cấp hôm 19.7 đã cung cấp bản cập nhật tóm tắt về tình hình lũ lụt ở sông Dương Tử.



Theo đó, khoảng 23,86 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp đại lục kể từ đầu tháng 7, khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải di dời. Dân số sơ tán đã tăng 53,6% so với mức trung bình so với cùng kỳ trong 5 năm qua.



Tuy nhiên, mặc dù đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998, số người chết hoặc mất tích thấp hơn 82% so với mức trung bình của 5 năm qua, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 5,9% so với mức trung bình 5 năm.



Bộ Quản lý khẩn cấp cho biết, mặc dù những con số trên cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn và nâng cao năng lực kiểm soát thảm hoạ, nhưng đây không phải là lúc để các cơ quan chức năng tự mãn.



“Điều tồi tệ hơn có thể chưa đến. Toàn bộ lưu vực sông Dương Tử chỉ mới bắt đầu đỉnh điểm của mùa lũ hàng năm, thường kéo dài nửa cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8” - Bộ cho hay.





Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: China News



Theo các cơ quan quản lý khẩn cấp, mực nước ở một số đoạn của sông Dương Tử và sông Hoài Hà, cũng như các hồ lớn như Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ đã liên tục vượt qua các dấu hiệu cảnh báo. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục kéo dài trên vành đai lũ lụt.



Lần lượt các hồ chứa khác nhau đã mở cửa xả lũ, dẫn đến ngập lụt nhà cửa và những vùng đất nông nghiệp rộng lớn.



Chưa kể đây chỉ là tình hình dọc theo Dương Tử. Phần còn lại của Trung Quốc cũng không xa lạ với sự tàn phá tương tự trong mùa hè. Nhiều con sông lớn, từ sông Hoàng Hà đến sông Tùng Hoa, Nộn Giang và Liêu Hà ở phía đông bắc đã bị lũ lụt tàn phá kỷ lục.



Nếu áp suất cao di chuyển về phía bắc, gây ra lượng mưa lớn, lũ lụt đáng kể có thể xảy ra không chỉ dọc theo thượng nguồn và trung lưu của sông Dương Tử, mà cả sông Hoàng Hà, cũng như sông Hoài Hà và Tùng Hoa.



Theo Song Minh (LĐO)