Hạ viện Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc liên quan luật an ninh Hong Kong

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với các quan chức đại lục có dính líu tới luật an ninh quốc gia Hong Kong với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%.





Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích gay gắt chuyện luật an ninh quốc gia áp dụng cho Hong Kong nhưng lại do chính quyền Bắc Kinh soạn thảo thông qua - Ảnh: REUTERS



Theo Hãng tin Reuters, ngay sau khi được thông qua rạng sáng 2-7 (giờ VN), dự luật sẽ được đưa trở lại Thượng viện để bỏ phiếu một lần nữa trước khi chuyển tới Nhà Trắng cho Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật.



Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi luật an ninh quốc gia do Trung Quốc soạn thảo cho Hong Kong chính thức có hiệu lực. Mỹ và nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh làm suy yếu nền tự trị của Hong Kong bằng đạo luật này.



Nội dung chi tiết của luật an ninh được công bố lúc gần nửa đêm 30-6, với 6 chương 66 điều. Hàng trăm người Hong Kong đã bị bắt khi xuống đường phản đối luật an ninh mới trong ngày 1-7.



Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một người của Đảng Dân chủ, đã gọi luật an ninh Hong Kong là "sự đàn áp và càn quét tàn bạo" của chính quyền Trung Quốc đối với thành phố này.



Bà cáo buộc Bắc Kinh đã hủy hoại nguyên tắc "Một quốc gia, hai chế độ" và thất hứa về những cam kết sẽ đảm bảo các quyền tự do cho người Hong Kong.



Hồi tháng trước, Tổng thống Turmp đã tuyên bố sẽ bắt đầu tiến trình hủy bỏ các ưu đãi đặc biệt về thương mại dành cho Hong Kong. Quốc hội Mỹ sau đó cũng vào cuộc bằng các dự luật yêu cầu chính quyền trừng phạt các cá nhân làm suy yếu mức độ tự trị cao của Hong Kong.



Bộ Ngoại giao Mỹ hồi cuối tuần trước thông báo sẽ không cấp thị thực cho các quan chức Trung Quốc làm suy yếu Hong Kong, cả những người đương nhiệm lẫn về hưu và người thân của họ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó tuyên bố sẽ đối xử với Hong Kong không khác gì phần còn lại của Trung Quốc.



Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước động thái mới nhất. Bắc Kinh đã liên tục chỉ trích các nước can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi lên tiếng về vấn đề Hong Kong.

Theo BẢO DUY (TTO)