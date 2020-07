Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden chiến thắng tại vùng lãnh thổ Puerto Rico

Kết quả được công bố cho thấy ông Biden đã giành được 74% số phiếu ủng hộ, trong khi Thượng Nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders chỉ nhận được 13%.



Bầu cử Mỹ: Ông Biden lại vượt Tổng thống Trump khi thăm dò dư luận

Màn bứt phá của ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa). (Nguồn: AP)



Ngày 12/7, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ Puerto Rico, qua đó tiếp tục thu về các phiếu đại biểu của đảng Dân chủ trong bối cảnh ông đang hướng tới chiếc vé đề cử chính thức cho vị trí ứng cử viên tổng thống tại hội nghị toàn quốc của đảng này vào tháng 8 tới.



Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, kết quả được công bố cho thấy ông Biden đã giành được 74% số phiếu ủng hộ, trong khi Thượng Nghị sỹ bang Vermont Bernie Sanders chỉ nhận được 13%.



Puerto Rico sẽ mang đến 51 phiếu đại biểu cam kết trong tiến trình đề cử của đảng Dân chủ. Các cuộc bầu cử sơ bộ của vùng lãnh thổ này theo dự kiến ban đầu diễn ra vào ngày 29/3, song đã bị hoãn do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.



Hôm 7/7, ông Biden cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang New Jersey và Delaware.



Hiện ông đang có ưu thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tiến hành trên toàn nước Mỹ, kể cả tại các bang dao động như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania vốn bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.



Dự kiến ông Biden sẽ công bố liên danh tranh cử vào đầu tháng 8, vài tuần trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin.



Tại đây, ông sẽ chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Hiện ông đã quyết định tạm dừng các hoạt động tranh cử do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ.



Trong khi đó, kết quả dư luận phản ánh cơ hội giành chiến thắng của Tổng thống Trump dường như đang suy giảm, song không có nghĩa là ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, bởi trong cuộc bầu cử lần trước, ông chủ Nhà Trắng từng vượt qua mức tín nhiệm thấp để giành chiến thắng sau cùng.

Theo Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)