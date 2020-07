Anh ra đòn tiếp với Trung Quốc về Hồng Kông

Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông trong cuộc leo thang căng thẳng với Trung Quốc về việc nước này áp luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu.





Các tờ The Times và Daily Telegraph (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab hôm 19-7 cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền "thô bạo" và dự định thông báo việc đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông tại quốc hội trong ngày 20-7.



Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh từ chối bình luận về thông tin trên.



Một bước đi như vậy, theo Reuters, sẽ là "chiếc đinh nữa đóng vào quan tài" đối với điều mà cựu Thủ tướng Anh David Cameron từng mô tả là "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ giữa Anh với nền kinh tế số hai thế giới.



Hồi tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson ra lệnh loại thiết bị của Tập đoàn Huawei ra kỏi mạng 5G của nước này từ nay đến hết năm 2027. Trung Quốc cáo buộc Anh tiếp tay cho Mỹ.





Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab. Ảnh: EPA-EFE





Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming hôm 19-7 cũng cảnh báo sẽ phản ứng cứng rắn nếu London cố trừng phạt bất kỳ quan chức nào của nước này theo yêu cầu từ một số nghị sĩ trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson.



Đại sứ Liu Xiaoming nhấn mạnh: "Nếu chính phủ Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào ở Trung Quốc, Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết với điều đó".



Ngoại trưởng Anh từng cho hay ông sẽ không có những hành động hơn nữa trong việc trừng phạt các cá nhân hay tổ chức Trung Quốc nhưng cũng phủ nhận việc Anh bị cho là "quá yếu" để có thể thách thức Trung Quốc bằng cách này.



Anh đến nay vẫn cho rằng luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc vi phạm các thỏa thuận đạt được trước khi Hồng Kông được trao trả cho đại lục vào năm 1997 và Bắc Kinh đang phá vỡ các quyền tự do vốn giúp Hồng Kông trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.



Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây ngừng can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông. Chính phủ Canada và Úc trong tháng này đã tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới với đặc khu.

Theo Xuân Mai (NLĐO/Reuters)