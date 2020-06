Việt Nam chủ trì họp Nhóm công tác của HĐBA về các tòa án quốc tế

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của HĐBA về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm này..





Đại sứ Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)





Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3/6, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an về các tòa án quốc tế, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên trong năm 2020 của nhóm này.



Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề pháp lý Stephen Mathias; Chủ tịch Cơ chế giải quyết các vụ việc tồn đọng của tòa án quốc tế, Thẩm phán Carmel Agius; Công tố viên Serge Brammertz; cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an.



Trợ lý Tổng thư ký Mathias đánh giá cao tinh thần hợp tác nghiêm túc của Nhóm công tác trong kiểm điểm hoạt động của Cơ chế và hỗ trợ để Cơ chế hoàn thành các chức năng được giao theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an.



Tại cuộc họp, Thẩm phán Agius và Công tố viên Brammertz đã báo cáo với Nhóm công tác về kết quả hoạt động của Cơ chế trong 6 tháng qua, tập trung vào tiến độ; đồng thời dự kiến thời gian hoàn thành các vụ xét xử, công tác quản lý thi hành án, các biện pháp tăng cường hiệu suất hoạt động của Cơ chế, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 và hỗ trợ, tăng cường năng lực các cơ quan tư pháp quốc gia.



Nhóm công tác đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và hoàn thành các công việc của Cơ chế, cũng như kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.



Trước đó, phát biểu khai mạc, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ Việt Nam vinh dự làm Chủ tịch Nhóm công tác cùng với hai cơ quan trực thuộc khác của Hội đồng Bảo an, qua đó chia sẻ trách nhiệm của thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an, khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.



Đại sứ cho biết với tư cách Chủ tịch Nhóm công tác, Việt Nam sẽ hỗ trợ thúc đẩy đối thoại trên tinh thần xây dựng, hợp tác giữa Nhóm công tác, Chủ tịch, Công tố viên của Cơ chế và Ban Thư ký Liên hợp quốc nhằm sớm hoàn tất nhiệm vụ của Cơ chế do Hội đồng Bảo an giao.



Nhóm công tác không chính thức về các tòa án quốc tế là cơ quan trực thuộc do Hội đồng Bảo an thành lập năm 2000.



Việt Nam hiện là Chủ tịch của 3 cơ quan trực thuộc, gồm Nhóm công tác, Ủy ban về Nam Sudan và Ủy ban về Lebanon. Nhiệm kỳ Chủ tịch các cơ quan này kéo dài 2 năm và do các ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an đảm nhiệm.



Theo Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)