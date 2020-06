Trung Quốc có thêm ca nhiễm mới, Australia đóng cửa tới giữa năm 2021

Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc ghi nhận thêm lần lượt 21 và 51 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong khi đó Australia không loại trừ khả năng đóng cửa biên giới cho đến ít nhất tháng 7/2021.





Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)





Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/6 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 21 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 26/6, gồm 17 ca lây nhiễm trong nước và 4 ca nhập cảnh. Không có thêm ca tử vong nào trong ngày này.



Theo NHC, toàn bộ các ca lây nhiễm trong nước đều được ghi nhận ở thủ đô Bắc Kinh. Như vậy, tính đến hết ngày 26/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.483 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.444 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.



Trong khi đó, tính đến hết ngày 26/6, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có 1.196 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong do COVID-19; Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) có 46 ca nhiễm trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) có 447 ca nhiễm trong đó có 7 ca tử vong do COVID-19.



Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) thông báo có thêm 51 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến nay ở nước này lên 12.653 ca.



Trong số các ca nhiễm mới có 20 ca nhập cảnh và 31 ca lây nhiễm trong nước (riêng thủ đô Seoul ghi nhận 15 ca).



Số ca nhiễm gia tăng trở lại vào thời điểm nước này đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ hai, nhất là ở thủ đô Seoul có 24 triệu dân, sau khi ghi nhận số ca nhiễm giảm trong nhiều tuần trước đó.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 26/6 cho biết không loại trừ khả năng Australia đóng cửa biên giới cho đến ít nhất tháng 7/2021 do “sự không chắc chắn” của tình hình dịch COVID-19, khi số ca nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc ở nhiều nước khác trên thế giới.





Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Sydney, Australia ngày 10/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)





Nhận định của Thủ tướng Morrison được đưa ra sau khi ông Alan Joyce, Giám đốc điều hành Hãng hàng không quốc gia Qantas hôm 25/6 cho rằng các chuyến bay quốc tế của Qantas khó có thể được nối lại trước tháng 7/2021, đồng thời thông báo sẽ cắt giảm 6.000 nhân công do tình trạng suy thoái nghiêm trọng bắt nguồn từ đại dịch COVID-19.



Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế Greg Hunt khẳng định Australia là “một khu bảo tồn đảo” và sẽ không mở cửa trở lại trong thời gian tới.



Bộ trưởng Hunt nhấn mạnh người dân Australia có thể sẽ không thể đi du lịch nước ngoài một cách tự do cho đến khi các nhà khoa học bào chế thành công vắcxin ngừa COVID-19.

Theo Minh Châu-Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)