Trung Quốc có thể kích hoạt luật an ninh mới tại Hong Kong trong tháng này

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ họp từ 18 đến 20-6 để đi tới những quyết định cụ thể liên quan tới việc áp dụng luật an ninh mới tại Hong Kong.







Lực lượng cảnh sát Hong Kong sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên trách giám sát thực hiện luật an ninh quốc gia mới tại đặc khu - Ảnh: SCMP



Theo báo Nikkei Asian Review, trong kỳ họp 3 ngày từ 18-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (tên chính thức là Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) sẽ đi tới những thống nhất cuối cùng về các điều khoản, nội dung chi tiết trong luật an ninh quốc gia mới sẽ được áp dụng tại đặc khu hành chính Hong Kong.



Đài NHK (Nhật Bản) cho rằng nhiều khả năng luật mới sẽ được kích hoạt ngay tại kỳ họp này. Trước đó truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng khẳng định luật an ninh mới tại Hong Kong sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào thời điểm công bố chính thức.



Truyền thông Hong Kong cũng loan tin luật an ninh mới có thể được thông qua và chính thức có hiệu lực trong tháng 6.



Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết trong kỳ họp 3 ngày từ 18 đến 20-6, Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc sẽ thảo luận chi tiết về luật an ninh mới, và sau khi ủy ban này chính thức phê chuẩn những nội dung đó, chính quyền Hong Kong sẽ có trách nhiệm thực thi điều luật.



Luật an ninh mới sẽ nghiêm cấm mọi hành động "ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp của nước ngoài" tại Hong Kong. Luật cũng sẽ cho phép chính quyền trung ương duy trì hoạt động của một tổ chức an ninh tại đặc khu hành chính.



Bắc Kinh đã quyết định đưa ra xem xét, phê chuẩn luật an ninh quốc gia mới tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Trung Quốc tháng trước, tuy nhiên chưa nêu rõ những nội dung cụ thể về các hình phạt áp dụng với những hoạt động chống đối cũng như cách thức triển khai thực thi luật.



Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng chính quyền đại lục muốn nhanh chóng thực thi luật an ninh mới để có thể ngăn chặn nguy cơ những ứng cử viên không mong muốn lọt vào cơ quan lập pháp của Hong Kong trong đợt bầu cử tháng 9 năm nay tại đặc khu.



Liên quan tới việc Trung Quốc chuẩn bị áp dụng luật an ninh quốc gia mới tại đặc khu Hong Kong, nhiều cuộc biểu tình phản đối luật mới đã diễn ra tại đặc khu. Cùng với đó, một số chính phủ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã phản ứng gay gắt.



Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút bỏ quy chế đối xử đặc biệt về thương mại của Mỹ với Hong Kong nếu luật an ninh mới được thực thi tại đặc khu.





Cảnh sát Hong Kong lập đơn vị đặc biệt giám sát thực thi luật an ninh mới



Trong diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn độc quyền với báo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 9-6, lãnh đạo cơ quan an ninh đặc khu Hong Kong, ông John Lee, cho biết Hong Kong sẽ có riêng một đơn vị cảnh sát chuyên trách thực thi luật an ninh mới khi luật này chính thức có hiệu lực.



Cụ thể, theo ông John Lee, đơn vị mới sẽ thu thập thông tin tình báo, điều tra và huấn luyện kỹ năng chuyên môn. Đơn vị cảnh sát đặc biệt này cũng sẽ hoạt động "ngay từ ngày đầu tiên" áp dụng luật an ninh mới và dưới sự lãnh đạo của cảnh sát trưởng Hong Kong Chris Tang Ping-keung.



Tuy nhiên chưa rõ cảnh sát đặc khu Hong Kong sẽ phối hợp như thế nào với lực lượng an ninh của chính quyền đại lục dự kiến sẽ được thiết lập tại đặc khu.





Theo D. KIM THOA (TTO)