Nga bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp

Ngày 25-6, các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa ở Nga trong cuộc trưng cầu dân ý kéo dài cả tuần về sửa đổi hiến pháp. Khoảng 110 triệu cử tri đủ điều kiện để bỏ phiếu.





Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một phiên họp Duma quốc gia Nga ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN





Các quan chức đã xác nhận những người có hộ chiếu Nga ở miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát cũng sẽ được tham gia. Các điểm bỏ phiếu đều có khẩu trang và nước rửa tay tại chỗ.



Theo AP, cuộc bỏ phiếu về một loạt sửa đổi hiến pháp, do Tổng thống Putin đề xuất hồi tháng 1, ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 22-4 nhưng đã bị hoãn do dịch Covid-19. Sau đó, cuộc bỏ phiếu được bố trí lại vào ngày 1-7.



Tuy nhiên, các địa điểm bỏ phiếu mở trước đó 1 tuần và mở liên tục trong 7 ngày nhằm tránh nhiều đám đông trong ngày bầu bỏ phiếu chính.



Những đề xuất sửa đổi hiến pháp sẽ cho phép Tổng thống Putin tiếp tục tham gia tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm sau khi nhiệm kỳ hiện nay của ông sẽ kết thúc vào năm 2024.

Theo VIỆT KHUÊ (SGGPO)