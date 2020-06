Mỹ 'phối hợp chặt chẽ' với Hàn Quốc sau khi Triều Tiên nổ tung văn phòng liên Triều

Sau khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên Triều, một quan chức chính quyền Mỹ thông báo ngắn gọn đang 'phối hợp chặt chẽ' với Hàn Quốc.





Quang cảnh vụ nổ văn phòng liên Triều - Ảnh: Yonhap





"Chúng tôi đã biết Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc ở Kaesong và đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc", hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.



Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nhưng cho biết thứ trưởng ngoại giao nước này là Stephen Biegun - quan chức hàng đầu của Mỹ trong việc đàm phán với Triều Tiên - sẽ đi cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Hawaii vào ngày 16-6.



Các nguồn tin của Reuters cho biết ông Pompeo sẽ có cuộc hội đàm với nhà ngoại giao Dương Khiết Trì, Trung Quốc vào ngày 17-6 về nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Triều Tiên.



Trung Quốc là đồng minh và là hàng xóm của Triều Tiên. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của Bắc Kinh trong việc thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.



Vào lúc 14h49 chiều 16-6, Triều Tiên xác nhận đã đánh sập hoàn toàn văn phòng liên lạc liên Triều tại Khu công nghiệp Kaesong. Hãng thông tấn KCNA thông báo việc phá hủy văn phòng nhằm cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc giữa hai miền Nam - Bắc.



Phó bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Suh Ho, người đồng đứng đầu văn phòng liên lạc, đã gọi việc phá hủy văn phòng chưa từng có trong quan hệ liên Triều và là một "hành động vô nghĩa".



Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc sau đó triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và cho biết Seoul sẽ đáp trả một cách nghiêm khắc nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng.



Việc phá hủy văn phòng liên lạc thể hiện sự thất bại đối với những nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong việc hợp tác với Triều Tiên.



Vụ việc cũng là đòn giáng mạnh vào hi vọng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và mở cửa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.







Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những ngày gần đây với việc Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ và trả đũa việc nhiều tờ rơi mang thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong Un bay qua biên giới hai nước.







Theo MINH KHÔI (TTO)