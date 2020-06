Mỹ hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington hoan nghênh tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, do Việt Nam nước là Chủ tịch ASEAN 2020, chủ trì tổ chức.





Lãnh đạo ASEAN không né tránh vấn đề Biển Đông tại Hội nghị cấp cao 36

Ngày 28/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington hoan nghênh tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, do Việt Nam nước là Chủ tịch ASEAN 2020, chủ trì tổ chức.



Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ hoan nghênh tuyên bố chung ASEAN khẳng định quan điểm giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Trong đó, ông Michael Pompeo đặc biệt lưu ý Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).



Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết vấn đề này sẽ sớm được đưa ra thảo luận thêm.



Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/6 vừa qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.



Hội nghị ra Tuyên bố “Tầm nhìn về ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Vượt lên các thách thức và duy trì tăng trưởng” và Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho một thế giới công việc đang đổi thay, trong đó 10 nước ASEAN thể hiện sự đồng lòng, nhất trí phối hợp để ứng phó hiệu quả với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19; đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội trong khu vực.



Về các vấn đề quốc tế và khu vực, lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đảm bảo Biển Đông là một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.



Lãnh đạo các nước ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.



Lo ngại về việc cải tạo, những diễn biến gần đây và những sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây tại Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tự kiềm chế trong các hoạt động, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.



Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc thực hiện mọi hoạt động của các bên yêu sách và tất cả các quốc gia khác có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở khu vực Biển Đông.

