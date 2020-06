Iran đòi bắt Tổng thống Trump, Interpol bảo không có chuyện đó!

Iran đã ra lệnh bắt Tổng thống Trump của Mỹ và 35 người khác liên quan đến vụ giết chết tướng Qassem Soleimani, đồng thời yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) giúp đỡ.





Công tố viên Iran Ali Alqasimehr hôm 29-6 cho hay Iran phát lệnh bắt giữ nói trên với cáo buộc giết người và hoạt động khủng bố. Quan chức này cũng kêu gọi Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Trump và những cá nhân bị Tehran cáo buộc tham gia sát hại tướng Qassem Soleimani.



Ông Alqasimehr cho biết nhóm này bao gồm các quan chức quân sự và dân sự khác nhưng không nêu danh tính cụ thể.



Ông Ali Alqasimehr còn nhấn mạnh Iran sẽ theo đuổi quá trình truy tố Tổng thống Trump ngay cả khi ông rời Nhà Trắng.





Iran phát lệnh bắt Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters





Cả Mỹ và Interpol đều bác bỏ thực hiện lệnh bắt giữ theo đề nghị của Iran.



Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook cho hay: "Chúng tôi cho rằng Interpol sẽ không can thiệp và phát lệnh truy nã đỏ mang tính chính trị. Điều này không liên quan gì đến an ninh quốc gia, hòa bình thế giới hay thúc đẩy ổn định. Đó là màn kịch tuyên truyền mà không ai coi trọng".



Phát ngôn viên Interpol cũng khẳng định cơ quan này không xem xét đề xuất truy nã Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ. Theo người phát ngôn này, quy định của Interpol cấm mọi hành động can thiệp có tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc.





Chân dung tướng Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters





Mỹ đã giết tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở sân bay quốc tế Baghdad-Iraq ngày 3-1.



Washington khi đó cáo buộc ông Soleimani chủ mưu các cuộc tấn công do lực lượng dân quân liên kết với Iran thực hiện nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo Xuân Mai (NLĐO/Reuters)