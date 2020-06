"Đất dữ" Trùng Khánh nóng trở lại, giám đốc công an ngã ngựa

Giám đốc công an TP Trùng Khánh - Trung Quốc Đặng Khôi Lâm đang bị điều tra về cáo buộc tham nhũng.





Báo South China Morning Post (SCMP) cho biết Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) hôm 14-6 xác nhận ông Đặng, 55 tuổi, đang bị điều tra nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.



Ông Đặng dính cáo buộc tham nhũng, vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Đảng Cộng sản. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Đặng cũng bị sa thải về tội tham nhũng.



Ngoài chức vụ giám đốc công an, ông Đặng còn là phó thị trưởng TP Trùng Khánh. Người này đảm nhận cả hai vai trò từ người tiền nhiệm Hà Đĩnh, bị cách chức hồi tháng 6-2017.





Ông Đặng Khôi Lâm. Ảnh: SCMP





Ông Đặng từng giữ chức phó giám đốc công an tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Năm 2015, ông chuyển sang công tác tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Tháng 8-2017, ông Đặng trở thành giám đốc công an TP Trùng Khánh.



Một giám đốc công an TP Trùng Khánh khác là Vương Lập Quân cũng bị bỏ tù 15 năm vào năm 2012 trong vụ bê bối liên quan tới bí thư thành ủy Trùng Khánh khi đó là Bạc Hy Lai.



Thông báo được CCDI đưa ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nhắm vào Trùng Khánh, thành phố với khoảng 30 triệu dân.



Theo SCMP, Trùng Khánh đã trở thành chiến trường chính trị kể từ khi ông Tập phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng từ năm 2012.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/SCMP)