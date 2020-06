Cảnh sát London bắt giữ 113 người biểu tình cực hữu

Sở Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 113 người biểu tình, trong khi có 23 cảnh sát bị thương do những hành vi tấn công bạo lực của những người biểu tình cực hữu.





Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn xung đột giữa các nhóm biểu tình tại London, Anh ngày 13/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)





Cảnh sát thủ đô London của Anh ngày 14/6 đã lên án hành vi "côn đồ, thiếu suy nghĩ" và bạo lực "kinh hoàng" mà những người biểu tình cực hữu đã chống đối cảnh sát tại trung tâm London hôm 13/6.



Sở Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 113 người biểu tình, trong khi có 23 cảnh sát bị thương do những hành vi tấn công bạo lực của những người biểu tình cực hữu.



Những người biểu tình hung hãn tuyên bố họ tập trung tại khu quảng trường đối diện tòa nhà Quốc hội và tòa nhà Chính phủ để bảo vệ một số tượng đài tại khu vực này trước những đe dọa đòi dỡ bỏ tượng của những người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân Mỹ da đen George Floyd do cảnh sát da trắng gây ra.



Những người bị bắt do phạm các tội danh phá vỡ sự yên bình, gây rối loạn, bạo động, tấn công cảnh sát, tàng trữ vũ khí và chất độc bảng A, uống rượu và gây mất trật tự nơi công cộng.



Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án hành vi "phân biệt chủng tộc côn đồ" của những người biểu tình cực hữu, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak mô tả cảnh tượng mà những người biểu tình gây ra là "thật kinh hoàng".



Chỉ huy cảnh sát thủ đô Bas Javid tuyên bố "hành vi côn đồ thiếu suy nghĩ như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cho rằng việc bắt giữ là thỏa đáng, cảnh sát sẽ làm việc chặt chẽ với tòa án để đưa những người này ra trước pháp luật.



Ông gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát đã thể hiện sự dũng cảm khi đối mặt với những hành vi bạo lực trong cuộc biểu tình.



Đây là kết quả của cả tuần lễ căng thẳng liên quan đến vấn đề một số tượng, đài kỷ niệm của Anh, trong đó có cả tượng của cố Thủ tướng Winston Churchill bị những người phản đối phân biệt chủng tộc đòi dỡ bỏ.

Theo Vietnam+